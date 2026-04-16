SM그룹의 제조·서비스부문 계열사 SM벡셀이 드론 솔루션 전문기업과 관련 배터리 기술 고도화에 손을 맞잡았다.

SM벡셀 배터리사업부문은 볼로랜드(VOLOLAND)와 드론 핵심부품 및 전력 시스템 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다. 양사는 드론의 비행 제어 향상 등에 필요한 배터리와 전력 시스템 개발에 협력하면서 차세대 드론 플랫폼을 선보여 글로벌 시장 공략을 본격화해 나가겠다는 구상이다.

SM벡셀 배터리사업부문 최세환 대표(오른쪽)와 볼로랜드 안성호 대표가 15일 경북 구미시 SM벡셀 본사에서 드론 핵심부품 및 전력 시스템 공동개발을 위한 MOU를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. SM그룹 AD 원본보기 아이콘

볼로랜드는 드론의 설계부터 생산까지 모든 과정을 국내 기술로 통합 수행하는 풀스택(Full-stack) 기업이다. SM벡셀 배터리사업부문은 회사의 배터리 및 에너지 분야 전문역량과 볼로랜드의 드론 고정밀 제어 및 자율비행 기술이 만나 '국산 풀스택 생태계' 구축이라는 시너지를 창출할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

세부적으로는 ▲드론용 고성능 배터리와 배터리관리시스템(BMS, Battery Management System) 개발 ▲고출력, 고효율 전력공급시스템과 장시간 체공기술 개발 ▲드론 스테이션(드론이 뜨고 나는 데 필요한 시설장비)과 자동 충전·교체 시스템 통합 구축 ▲방산 등 산업용 드론 최적화 전력 설계 등 전방위적인 협력방안에 뜻을 모으기로 했다.

특히 양사는 MOU의 첫 프로젝트로 국토교통부가 드론 기술의 국산화를 목표로 주관하는 농업용 중대형 드론 개발에 쓰일 배터리와 전력 시스템을 올해 안으로 출시하고, 공급계약도 체결할 예정이다. 이는 중국이 기술 경쟁을 주도해온 글로벌 시장의 기존 구도에서 벗어나 핵심부품 생산과 기술의 국산화로 드론 생태계를 재편한다는 측면에서 전략적 함의가 크다.

SM벡셀 배터리사업부문 최세환 대표이사는 "드론 산업에서 요구되는 높은 신뢰도와 고효율의 배터리 기술을 앞세워 차별화된 솔루션을 제공하겠다"며 "앞서 2024년에는 배송용 드론 배터리팩 개발로 상용화에 나섰고, 현재는 군사 교육용과 무인 장갑차용 비행체 드론 등 방산분야 배터리팩도 개발하고 있는 만큼 관련 사업영역을 지속적으로 넓혀 나가겠다"고 말했다.

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한편 SM벡셀 배터리사업부문은 건전지 브랜드 벡셀(Bexel)로 잘 알려진 1차전지(알카라인 등)를 비롯해 산업용, 군수용 전지팩 등 특수전지와 배터리를 생산·판매하고 있다. 지난 2월에는 K-방산의 핵심 무기체계 중 하나인 천무(K-239, 한국형 다연장로켓체계)의 230㎜급 무유도탄용 리튬 앰플전지를 성공적으로 납품하며 기술력과 공급역량을 입증한 바 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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