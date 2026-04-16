"국내 옥수수 스낵 중 치즈 함량 최고 수준"

크라운제과가 간판 스낵 'C콘칲'에 옥수수 특유의 고소함에 치즈의 짭짤함을 더한 골드 컬렉션 'C콘칲 골드'를 16일 출시했다.

크라운제과가 간판스낵 'C콘칲'에 옥수수 특유의 고소함에 치즈의 짭짤함을 더한 골드 컬렉션 'C콘칲 골드'를 16일 출시했다. 크라운제과 제공 AD 원본보기 아이콘

이 제품은 옥수수 스낵 고유의 고소한 맛과 치즈의 짭짤함을 조화롭게 살린 것이 특징이다. 향이 강한 덴마크산 체더치즈를 기존보다 89% 늘렸다. 표면에 체더치즈를 듬뿍 입혀 색도 샛노랗다. 과자 봉지를 여는 순간 치즈향이 진하게 풍긴다.

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크라운제과 관계자는 "국내 옥수수 스낵 중 치즈 함량을 최고 수준으로 높여 고소함과 짭짤함이 절묘하게 어우러진다"며 "국가대표 옥수수 스낵 C콘칲이 체더치즈로 새로운 고객의 선택지를 만들었다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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