가정통신문·행사모집 교육청 일원화… AI 활용 추가 대책도 예고

부산시교육청(교육감 김석준)이 학교 현장의 행정 부담을 줄이기 위한 교직원 업무경감 대책을 16일 발표했다.

이번 대책은 교직원이 수업과 생활지도 등 교육 본연의 활동에 집중할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

주요 내용은 ▲가정통신문 학교 재생산 제로화 ▲각종 대회·행사 참가 모집 일원화 ▲연말 표창 계획 통합 추진 등으로, 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 업무 경감 방안으로 구성됐다.

먼저 교육청은 단순 안내·홍보성 가정통신문을 '다모아앱'과 교육청 누리집 '가정통신문 게시판'을 통해 직접 제공한다. 이를 통해 학교가 동일한 내용을 반복 제작하는 업무를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

또 대회·행사 참가자 모집 방식도 개선한다. 학교장 추천이 필요 없는 경우에는 주관부서가 직접 참가자를 모집하고, 신청자는 '통합예약포털'을 통해 개별 신청하도록 해 학교 현장의 행정 부담을 낮춘다.

연말에 집중되는 각종 표창도 사전 통합 안내를 통해 중복 추천과 혼선을 줄일 계획이다.

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이와 함께 교육청은 디지털 기반 업무 혁신도 추진하고 있다. 지난해 9월부터 AI 비서 'PenGPT'를 운영 중이며, 오는 6월에는 법정의무연수 이수 확인 자동화 프로그램과 부산학교지원서비스(BSSS) AI 챗봇도 도입할 예정이다.

김석준 교육감은 "수업과 생활지도 등 교육의 본질에 집중하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "교직원이 교육활동에 전념할 수 있는 환경 조성을 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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