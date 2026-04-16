고양시, 3일간 13만2000명 운집

‘안전사고 제로’ 달성

GTX-A 활용·지역 상권 연계 등

공연도시의 새로운 패러다임 선보여

경기 고양특례시(시장 이동환)가 글로벌 그룹 BTS의 월드투어 첫 무대를 성공적으로 치러내며 'K-공연문화의 성지'로서 입지를 공고히 했다.

13만 아미 모인 고양시…‘BTS 월드투어‘아리랑’인 고양’ 성료. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

고양특례시는 지난 9일과 11일, 12일 3일간 고양종합운동장에서 개최된 'BTS 월드투어 아리랑 인 고양'이 국내외 관람객 13만2000명의 뜨거운 성원 속에 막을 내렸다고 16일 밝혔다.

이번 공연은 전 세계 194개국에 실시간 생중계될 만큼 국제적인 관심을 모았다. 시는 대규모 인파에 대비해 행정안전부, 경기도, 경찰, 소방과 손잡고 통합 행정지원 체계를 가동했다.

고양시는 시장 주재로 행정지원계획 보고회를 개최해 시 차원의 종합 대응체계를 수립했으며, 비상상황 발생 시 주요 정보를 빠르게 공유하고 즉각 대응할 수 있도록 고양시와 공연 주최 측, 경찰·소방이 일원화된 소통체계를 구축했다. 또 비상시 최종 의사결정이 신속히 이루어질 수 있도록 이동환 시장이 안전상황실에서 공연 전반의 상황을 확인했다.

시는 이번 공연을 위해 안전·교통·인파관리·환대마케팅 등 전 분야에 걸친 통합 행정지원을 추진했다. 우선 4만여 명의 관람객이 동시에 빠져나갈 경우 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 구역별 질서 있는 퇴장을 유도했고 관람객들이 순차적으로 퇴장해 단 한 건의 안전사고가 발생하지 않았다.

13만 아미 모인 고양시…‘BTS 월드투어‘아리랑’인 고양’ 성료. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이와 함께 3호선 대화역으로 집중되는 인파를 분산하기 위해 GTX-A 킨텍스역 이용을 적극 안내하고 킨텍스역~고양종합운동장 간 순환버스를 운행했다. 또 인파감지센서 시스템을 통해 주요 출입구의 인파 흐름을 실시간으로 모니터링했다.

도시 경관 측면에서는 고양종합운동장에 BTS의 상징색인 보라색 경관조명을 점등하고, 일산호수공원 노래하는 분수대를 조기 개장해 BTS 대표곡과 함께 보라색 분수쇼를 선보이는 등 도시 곳곳에서 공연의 열기를 체감할 수 있도록 했다.

특히 시는 BTS 공연과 연계해 고양콘트립, 지역경제 살리기 빅 세일이라는 새로운 소비·문화·관광 정책을 선보였다. 숙박, K-푸드, K-뷰티 등 다양한 업종의 매장들이 적극적으로 동참하고, 관람객의 발길을 지역 상권으로 유도해 글로벌 공연의 이점을 경제적 특수로 연계하는 새로운 패러다임을 선보였다.

13만 아미 모인 고양시…‘BTS 월드투어‘아리랑’인 고양’ 성료. 고양시 제공 원본보기 아이콘

공연의 열기가 무대 밖 지역경제에도 고스란히 전해졌는데, 공연 기간 전후 고양시 내 대다수 숙박업소가 만실을 기록했으며, 공연장 인근은 물론 일산동구·덕양구까지 호텔 등 숙박시설 예약률이 80~100%에 달했다.

종합운동장 인근 외식업·카페·유통업 매출도 동반 상승세를 보였다. 시가 기획한 할인 행사 '지역경제 살리기 빅세일' 주간에 음식점, 대형마트 등 업체 156개소가 자율적으로 참여하며 관람객의 발길을 이끌었고, '고양콘트립'을 통해 밤리단길, 애니골 등 주요 상권으로 소비가 자연스럽게 확산됐다.

BTS 핸드프린팅 특별전이 열린 고양관광정보센터 방문객은 전년 동기 대비 183% 급증했으며, 센터 내 고양시 관광기념품관 매출도 증가했다.

13만 아미 모인 고양시…‘BTS 월드투어‘아리랑’인 고양’ 성료. 빅히트뮤직 제공 원본보기 아이콘

이동환 시장은 "이번 공연은 범정부 차원의 지원과 경찰·소방의 헌신적인 현장 대응, 주최 측의 철저한 준비와 질서를 지켜준 13만 아미 덕분에 안전하게 끝낼 수 있었다"며 "BTS 월드투어의 첫 무대를 무사히 치러낸 경험과 역량을 바탕으로, 앞으로 이어질 대형 공연에서도 관람객과 시민 모두가 안전하고 편안하게 즐길 수 있는 공연환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

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한편, 매년 20여 차례 대형 콘서트가 열리는 고양종합운동장을 찾는 국내외 방문객들이 늘어나고 있다. 시는 공연을 매개로 지속적인 변화와 성장을 이뤄 한류의 성지, 공연도시로서의 입지가 굳혀지길 기대하고 있다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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