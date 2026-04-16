공연 규모에 따라 20개 공연 선정

문화체육관광부 모습. 문체부 제공 AD 원본보기 아이콘

비수도권 지역에서 열리는 대중음악 공연에 최대 3억원의 운영비를 지원하는 공모가 시작된다.

16일 문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 '대중음악 공연 지역 개최 활성화 지원' 사업 대상을 이날부터 오는 30일 오전 11시까지 공모한다고 밝혔다.

이번 사업은 수도권에 편중된 대중음악 공연을 지역으로 확산해 문화 격차를 해소하고 지역 음악 산업을 활성화하는 데 목적이 있다. 지원 대상은 서울·인천·경기를 제외한 비수도권 지역에서 개최하는 대중음악 공연이다. 단독 공연부터 축제까지 다양한 형태를 포함하나, 다른 행사의 부대 프로그램으로 편성된 공연은 제외한다.

문체부는 공연 규모에 따라 세 부문에서 총 20개 공연을 선정한다. '초대형' 부문은 객석 1만석 이상 공연 1개를 선정해 최대 3억원을 지원한다. 회차당 객석 3000석에서 1만석 미만인 '대형(단독)' 부문은 5개 공연을 선정해 최대 1억4000만원을 지급한다. 1000석에서 3000석 미만인 '중형' 부문은 14개 공연에 최대 9500만원을 지원한다.

지원금은 공연 장소와 장비 임차료, 홍보비, 무대 제작비 등 공연 운영비로 사용할 수 있다. 신청자는 최소 10%의 자부담 비율을 유지해야 한다. 특히 2025년 '지역 음악창작소' 사업에 참여한 이력이 있는 음악인이 공연에 참여하면 가점을 부여한다.

최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "대중음악 공연의 70% 이상이 수도권에서 개최되고 있다"며 "이번 사업으로 지역 주민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역 경제 활성화 효과도 얻을 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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문체부는 다음 달 중 서면과 발표 평가를 거쳐 최종 선정자를 발표할 계획이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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