'남도 천년사찰, 명상 여행 해봤능가' 프로그램 8월부터 운영

능가사 사찰 환경과 다도해 자연경관 결합한 명상 콘텐츠 '힐링'

전남 고흥군(군수 공영민)은 전라남도가 주관한 '전남 천년사찰 세계명상 관광' 공모사업에 최종 선정됐다고 지난 15일 밝혔다.

'전남 천년사찰 세계명상 관광' 사업은 도내 유서 깊은 사찰을 활용해 명상과 치유 중심의 관광 콘텐츠를 개발하고, 국내외 관광객을 유치하기 위한 체류형 웰니스 관광사업이다.

고흥 능가사. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모 선정으로 고흥군은 천년고찰 능가사를 중심으로 '남도 천년사찰, 명상 여행 해봤능가' 프로그램을 오는 8월부터 11월까지 운영할 계획이다.

주요 프로그램은 싱잉볼을 활용한 사운드 테라피, 다도해의 파도 소리를 들으며 걷는 해변 명상, 스님과 함께하는 차담, 팔영산을 주제로 한 참여형 질문 명상 등으로 구성되며, 일상에 지친 현대인들에게 깊은 휴식과 치유의 시간을 제공할 예정이다.

특히, 능가사의 고즈넉한 사찰 환경과 다도해의 수려한 자연경관을 결합한 명상 콘텐츠는 기존 사찰 프로그램과 차별화된 경험을 제공할 것으로 기대된다.

또한, 녹동항 드론쇼, 고흥유자축제 등 지역 대표 콘텐츠와 연계하고, 우주과학열차, 우주철도 999, 디지털 관광주민증, 남도 숙박 BIG할인 등 다양한 관광상품과도 접목해 관광객 유치에 적극 나설 계획이다.

고흥은 남해안의 청정 자연환경을 바탕으로 우주·해양·산림 관광자원이 어우러진 지역이다. 능가사 주변에는 고흥우주발사전망대, 팔영산, 남열해돋이해수욕장, 팔영대교 등 주요 관광지가 밀집해 있어 명상관광과 연계한 체류형 관광 확산에 더욱 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.

군 관광정책실 관계자는 "이번 공모사업 선정을 통해 능가사를 중심으로 고흥만의 특색 있는 명상관광 콘텐츠를 구축하게 됐다"며 "앞으로도 웰니스 관광을 확대해 고흥을 찾는 관광객들에게 특별한 쉼과 치유의 경험을 제공하겠다"고 말했다.

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한편, 고흥군은 지역사랑 휴가지원사업(고흥 반값여행), 2026 마이스 기반 육성 지원, 제2기 로컬100, 디지털 관광주민증 등 다양한 관광 분야 공모사업에 연이어 선정되며 관광 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있으며, 고흥만의 차별화된 관광 브랜드 구축에도 지속적으로 힘쓰고 있다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



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