팀당 200만원 초기 비용

크라우드펀딩·마케팅 등

전 과정 밀착 지원

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 27일부터 5월 26일까지 청년 창업 역량 강화 프로젝트 'THE 와플'에 참여할 50개 팀을 모집한다.

성남시 청년 창업 프로젝트 ‘THE 와플’ 50개팀 모집 안내 포스터. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

THE 와플은 크라우드펀딩 플랫폼 '와디즈(wadiz)'와 '창업가(player)'를 결합한 사업명으로, 성남시와 와디즈㈜(대표 신혜성)가 협력해 운영하는 4년 차 청년 창업 지원 사업이다.

이번 사업은 총 1억원 규모로 추진된다. 시는 선발팀에 최대 200만 원의 초기 창업 지원금과 함께 크라우드펀딩을 통한 자금 조달, 마케팅 전략 수립 등 창업 전 과정을 밀착 지원한다.

참가 대상은 창업을 준비 중인 19세~39세의 대한민국 청년이다. 2명 이상이 팀 단위로 참가할 수 있다.

지원 분야는 의류, 생활용품, 미용, 주거·생활, 운동, 야외 활동, 식품, 도서, 전자책, 강좌, 설계, 반려동물 등이다.

선발팀은 오는 6월부터 11월까지 6개월간 성남시 청소년청년재단 내 청년 공유 공간 등에서 와디즈 임직원이 직접 진행하는 △창업 역량과 자금 조달 실무 교육 △구상 구체화와 전략 수립 실무 실습 △사업 고도화 △실전 자금 조달 개시와 운영 등의 과정을 지원받는다.

참여를 희망하는 청년 창업팀은 모집 기간 내 프로젝트 제안서와 신청서를 작성해 담당자 이메일로 제출하면 된다.

AD

성남시는 오는 5월 30일과 31일 면접을 거쳐 참여팀을 선발하며, 최종 결과는 6월 5일 발표한다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>