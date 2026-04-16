한국미술사학회 회장 등 역임

박정혜 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수. AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 16일 제5대 국외소재문화유산재단 이사장에 박정혜 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수를 임명했다. 임기는 2029년 4월 15일까지 3년이다.

박 신임 이사장은 홍익대 대학원에서 미술사학 석·박사 학위를 취득하고, 2002년부터 한국학중앙연구원 교수로 재직 중이다. 한국미술사학회 회장, 국사편찬위원회 위원, 한국학중앙연구원 한국학대학원장, 문화재청 문화재위원회 동산문화재분과위원장 등을 역임했다.

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국외소재문화유산재단은 해외 소재 한국 문화유산의 조사·연구, 환수·활용 사업을 수행하기 위해 2012년 7월 설립된 국가유산청 산하 법인이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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