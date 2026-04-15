내륙 중심 낮과 밤 기온 차 매우 커

아침까지 안개…가시거리 1㎞ 미만

내일(16일) 광주와 전남 지역은 낮 최고기온이 26도까지 치솟으며 초여름 날씨를 보이겠지만, 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어져 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

16일 광주와 전남 지역은 낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 날씨를 보일 것으로 예보됐다. 사진은 15일 서울 종로구에 직장인들이 산책을 하고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 광주지방기상청에 따르면 내일 아침까지 광주와 전남 지역의 기온은 평년(최저 5~10도, 최고 17~21도)보다 높겠으나, 모레(17일) 낮부터는 기온이 떨어지며 평년보다 조금 낮아질 전망이다.

16일 아침 최저기온은 7~12도, 낮 최고기온은 18~26도 수준으로 예보됐다. 특히 광주와 전남 내륙 지역은 한낮 기온이 크게 오르는 반면 아침 저녁으로는 쌀쌀해 일교차가 매우 크겠으니 옷차림 등 체온 유지에 신경 써야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

안개와 바람에 대한 주의도 필요하다. 같은 날 오전까지 광주와 전남 전역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으며 전남 해안을 중심으로 순간풍속 초속 15m 내외의 강한 바람이 불 전망이다.

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광주지방기상청 관계자는 "당분간 내륙을 중심으로 극심한 온도 변화가 예상되니 노약자 등은 건강관리에 유의해달라"며 "해안가에서는 강풍에 대비한 시설물 점검을 철저히 해달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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