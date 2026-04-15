[내일 날씨]광주·전남 낮 최고 26도…일교차 15도 '건강 주의'
불러오는 중...닫기
내륙 중심 낮과 밤 기온 차 매우 커
아침까지 안개…가시거리 1㎞ 미만
내일(16일) 광주와 전남 지역은 낮 최고기온이 26도까지 치솟으며 초여름 날씨를 보이겠지만, 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어져 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.
16일 광주와 전남 지역은 낮 최고기온이 26도까지 오르며 초여름 날씨를 보일 것으로 예보됐다. 사진은 15일 서울 종로구에 직장인들이 산책을 하고 있는 모습. 연합뉴스
15일 광주지방기상청에 따르면 내일 아침까지 광주와 전남 지역의 기온은 평년(최저 5~10도, 최고 17~21도)보다 높겠으나, 모레(17일) 낮부터는 기온이 떨어지며 평년보다 조금 낮아질 전망이다.
16일 아침 최저기온은 7~12도, 낮 최고기온은 18~26도 수준으로 예보됐다. 특히 광주와 전남 내륙 지역은 한낮 기온이 크게 오르는 반면 아침 저녁으로는 쌀쌀해 일교차가 매우 크겠으니 옷차림 등 체온 유지에 신경 써야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.
안개와 바람에 대한 주의도 필요하다. 같은 날 오전까지 광주와 전남 전역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으며 전남 해안을 중심으로 순간풍속 초속 15m 내외의 강한 바람이 불 전망이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"앗싸, 단타로 오늘도 벌었어" 좋아하기엔…붕어빵...
광주지방기상청 관계자는 "당분간 내륙을 중심으로 극심한 온도 변화가 예상되니 노약자 등은 건강관리에 유의해달라"며 "해안가에서는 강풍에 대비한 시설물 점검을 철저히 해달라"고 당부했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>