"본경선 결과 승복…탈락 후보는 지지 선언·선거운동 협력"

더불어민주당 무안군수 후보 선출을 위한 본경선이 진행되는 가운데, 최옥수·나광국 예비후보가 무안군의 대변화와 군민 통합을 위한 후보 단일화에 합의했다.

15일 오후 4시 기자회견을 연 최옥수, 나광국 무안군수 예비 후보가 단일화를 선언하면서 경선결과에 따른 선거판세에 급물살을 탈 것으로 보인다. 정승현 기자 AD 원본보기 아이콘

15일 오후 4시 전남도의회서 기자회견을 가진 두 예비후보는 공동선언문과 협약식을 통해 무안의 정체와 위기를 극복하고, 무안 발전과 새로운 기회로의 도약을 위해 정치적 책임을 함께 실현하겠다는 뜻을 공식화했다. 이번 협약은 본경선 과정에서의 과열 경쟁과 분열을 막고, 경선 이후에도 힘을 하나로 모아 본선 경쟁력을 높이겠다는 취지로 풀이된다.

협약서에 따르면, 양 후보는 본경선 과정에서 과도한 경쟁과 분열을 지양하고 경선 결과에 승복하기로 했다. 특히 경선에서 탈락한 후보는단일 후보에 대한 공식 지지 의사를 발표하고, 선거운동과 조직 역시 단일 후보를 중심으로 실질적인 협력에 나서기로 약속했다.

또 단일화와 지지 선언 이후에는 공동 선거대책 체계를 구축해 군민 통합과 무안의 대변화를 위해 공동의 책임을 다하기로 했다. 이는 단순한 후보 간 연대에 그치지 않고, 경선 이후 선거 전반을 함께 이끌어가는 협력 구조를 만들겠다는 의미로 해석된다.

지역 정치권에서는 이번 단일화 합의가 민주당 무안군수 후보 경선 과정의갈등을 최소화하고, 향후 본선 경쟁력 강화와 군민 통합의 계기가 될지 주목하고 있다. 이날 단일화 선언 기자회견에는 앞서 실시된 경선에서 탈락한 류춘오 예비후보도 참여했다.

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민주당 전남도당은 자정께 4인 경선으로 치러지는 무안군수 2차 경선 결과를 발표할 예정이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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