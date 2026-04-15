사업 성공 핵심 요소, 주민 수용성·참여도 꼽아

전북 고창군이 재생에너지 기반 주민 소득 창출 모델 구축에 본격적으로 나섰다.

고창군은 올해 햇빛소득 마을 공모사업에 대응하기 위해 '햇빛소득 마을 추진단'을 꾸리고, 15일 군청에서 첫 회의를 진행했다.

고창군은 15일 ‘햇빛소득마을 추진단’을 구성하고 군청에서 첫 회의를 가졌다. 고창군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에는 공공기관, 금융권, 중간지원조직 등 다양한 주체가 참여해 사업 추진 방향과 협업 체계 구축 방안을 점검했다.

햇빛소득 마을 사업은 주민이 직접 참여하는 태양광 발전을 통해 안정적인 수익을 확보하고, 지역 단위 에너지 자립 기반을 확대하는 데 목적을 둔다.

군은 추진단 운영을 통해 행정과 외부 기관 간 협력을 강화하고 공모 대응 역량을 끌어올린다는 구상이다. 회의에서는 사업 개요와 공모 전략을 비롯해 기관별 역할 배분, 주민 참여 확대 방안, 추진 과정에서 예상되는 갈등 요인과 대응책 등이 주요 안건으로 다뤄졌다.

참석자들은 사업 성패를 좌우할 핵심 요소로 주민 수용성과 참여도를 꼽았다. 이에 따라 홍보 강화와 설명회 확대 등 주민 이해를 높이기 위한 후속 조치가 필요하다는 데 의견을 모았다.

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김영식 고창군수 권한대행은 "햇빛소득 마을 추진단을 중심으로 협력 체계를 강화해 공모사업 선정은 물론, 사업의 안정적인 정착까지 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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