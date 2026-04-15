산업통상부 수급 점검회의 개최

도입가격 차액 50% 지원

비중동 원유 운임 전액 보전

미국과 이란 간 단기간 휴전에도 불구하고 중동 정세의 불확실성이 이어지면서 정부가 나프타와 원유 수급 점검에 나섰다.

김정관 산업통상부 장관이 15일 서울 종로구 석탄회관에서 열린 '원유·나프타 수급 대응 점검회의'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2026.4.15 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관은 15일 석탄회관 대회의실에서 '나프타·원유 수급 대응 점검회의'를 열고 국내 수급 상황을 점검하고 향후 대응 방안을 논의했다.

이날 회의에는 해양수산부, 외교부 등 관계부처를 비롯해 해운·정유·석유화학 업계가 참석했다. 이들은 나프타·원유 도입 현황과 대체 항로 확보 방안, 석유제품 생산 및 공급 계획 등을 종합적으로 점검하고, 업계의 애로사항과 건의도 공유했다.

김 장관은 "나프타·원유 공급선 다변화와 대체 물류망 확보를 통해 국민 일상과 산업활동의 연속성을 지켜나가겠다"며 "현장의 어려움을 즉시 해소할 수 있도록 관계부처와 업계가 긴밀히 협력해 모든 정책 수단을 총동원하겠다"고 밝혔다.

최근 중동 지역은 군사적 긴장이 일시적으로 완화됐지만, 호르무즈 해협 통항 여부와 해상 운송 불확실성 등 핵심 리스크는 여전히 해소되지 않은 상황이다. 특히 우리나라는 나프타 도입의 73%, 원유 도입의 69%를 중동에 의존하고 있어 지정학적 변수에 따른 공급 차질 가능성이 상존한다.

이에 정부는 수급 안정 대책으로 총 6744억원 규모의 나프타 수입비용 지원 사업을 추진한다. 4월부터 6월까지 체결한 나프타 도입 계약 물량에 대해 전쟁 이전 가격과 실제 수입가격 간 차액의 50%를 지원하는 것이 핵심이다.

지원 대상은 나프타뿐 아니라 대체 원료인 LPG, 콘덴세이트와 에틸렌·프로필렌 등 기초유분까지 포함된다. 이를 통해 단기적인 나프타 수급 불안에 대응하고 석유화학 설비 가동률을 빠르게 정상화한다는 계획이다.

정부는 나프타 도입 확대를 통해 전쟁 직후 낮아진 설비 가동률을 끌어올리고, 석유화학 제품의 내수 공급을 확대할 방침이다. 동시에 보건·의료, 핵심 산업, 생필품 등 국민 생활과 직결된 분야에는 원료를 최우선 공급해 공급 차질을 최소화할 계획이다.

원유 수입 다변화도 병행한다. 정부는 미주·아프리카·유럽 지역에서 도입하는 원유에 대해 석유수입부과금 환급 체계를 개편해 지원을 확대한다. 4~6월 동안 비중동 지역에서 도입한 원유에 대해 중동산 대비 운임 차액 전액을 지원할 예정으로, 예상 환급 규모는 약 1275억원이다.

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정부는 이러한 지원을 통해 중동 의존도를 낮추고, 원유 수급 위기 상황에서도 안정적인 도입 구조를 구축한다는 방침이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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