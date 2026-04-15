경기신용보증재단이 경기 북부지역 발전을 위해 남양주시와 손을 잡았다.

경기신보는 15일 남양주시청에서 남양주시와 '경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 경기도 균형발전을 위한 경기신보 본점의 남양주 이전에 따른 협력을 주요 골자로 추진됐다.

구체적으로는 남양주시 내 경기신보 이전 공간 마련을 위한 업무협력과 함께 이전 직원들의 안정적인 정착 지원을 위한 방안 등을 주요 내용으로 담고 있다.

시석중 경기신용보증재단 이사장(왼쪽)이 15일 남양주시청에서 주광덕 남양주시장과 경기신보 본점 남양주 이전 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공 AD 원본보기 아이콘

경기신보는 그동안 보증지원을 비롯해 경영 컨설팅과 솔루션 제공, 경영정보 및 교육 지원 등 다양한 활동을 지속해 왔으며, 도내 소상공인과 중소기업의 성장 기반을 뒷받침하는 든든한 버팀목이자 미래 먹거리를 발굴·육성하는 마중물 역할에 최선을 다했다.

이날 협약을 통해 경기신보 본점 이전이 경기북부 지역의 금융 인프라 확충과 성장 기반 조성으로 이어질 것으로 기대된다.

특히 남양주시를 중심으로 한 북부지역 금융지원 거점이 강화되면서, 경기북부 권역의 소상공인과 중소기업의 경쟁력 제고는 물론, 일자리 창출과 산업 생태계 활성화에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 전망된다.

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시석중 경기신보 이사장은 "이번 협약은 경기북부 지역경제 대개조를 완성하여 경기도 균형발전이라는 큰 꿈을 실현하는 중요한 출발점"이라며 "본점 이전 결정은 단순한 사무실을 옮기는 것을 넘어 남양주시가 지역 균형발전의 핵심 거점이 된다는데 의미가 있다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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