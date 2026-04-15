경기도일자리재단, 15일 '글로벌 잡 서포터즈' 출범
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경기도일자리재단은 15일 수원 남부사업본부에서 '경기 글로벌 잡 서포터즈' 발대식을 개최했다.
경기 글로벌 잡 서포터즈는 외국인 대상 일자리 정책과 취업 정보를 알기 쉽게 안내하는 역할을 한다.
이번에 위촉한 서포터즈는 베트남, 중국, 대만, 우즈베키스탄, 브라질 등 5개국 출신 8명이다. 이들은 채용 소식, 취업 유의사항, 지원 제도, 지역별 일자리 현황 등을 콘텐츠로 제작해 누리소통망(SNS)과 온라인 채널을 통해 다국어로 확산할 예정이다.
경기도일자리재단이 15일 경기도 글로벌 잡 서포터즈 발대식을 개최했다. 경기도일자리재단 제공
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이를 통해 외국인 구직자의 이용 편의를 높이고 고용지원 정책 참여를 확대하는 한편, 안정적인 지역 정착과 취업 기반 강화에 기여할 것으로 기대한다.
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김선영 경기도일자리재단 글로벌센터장은 "경기 글로벌 잡 서포터즈는 외국인 주민과 구직자의 눈높이에 맞춰 경기도의 다양한 일자리 정보를 알리는 소통 창구가 될 것"이라며 "현장에서 필요로 하는 내용을 효과적으로 안내할 수 있도록 지원을 이어가겠다"라고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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