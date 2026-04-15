아폴로, 블랙락, 핌코 등 최고위 인사 면담



구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 14일 미국 뉴욕에서 주요 금융기관 최고위 인사들과 만나 외환·자본시장 개혁, 인공지능(AI) 대전환을 계기로 한국에 새로운 투자 기회가 확대될 것이라고 강조했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일 미국 뉴욕에서 한국경제 투자설명회(IR)를 개최한 뒤 마크 로완 아폴로 회장과 면담하고 있다. 재정경제부 AD 원본보기 아이콘

구 부총리는 이날 한국경제 투자 설명회(IR)를 개최한 뒤 마크 로완 아폴로 회장, 롭 골드스타인 블랙락 최고운영책임자(COO) 스터진스키 핌코 부회장과 잇따라 면담했다.

구 부총리는 면담을 통해 한국 자본시장 발전, AI 등 첨단산업 분야 투자 기회, 양측 간 협력 확대 방안 등을 논의하고 한국에 대한 지속적 관심을 당부했다.

구 부총리는 "자본시장의 투자 환경이 지속적으로 개선하는 한편 세계 최고 수준의 제조 역량을 바탕으로 피지컬 AI 대전환 시대를 선도하기 위해 정책적 역량을 강화하고 있다"면서 대규모 장기 자본을 보유한 글로벌 투자기기관과의 협력이 더욱 중요하다고 강조했다.

이에 대해 마크 로완 아폴로 회장은 "한국 자본시장의 글로벌 위상이 지속적으로 높아지고 있다"면서 한국과의 전략적 협력, 장기적 파트너십을 더욱 강화해 나가길 기대한다고 밝혔다. 아폴로는 사모, 신용, 부동산·인프라 부문을 중심으로 하는 세계적 대체자산 운용사다. 지난해 말 기준 운용 자산 규모는 9400억 달러였다.

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롭 골드스타인 블랙락 COO는 "한국의 외환·자본시장 개혁이 빠르게 진전되고 있다"면서 "이러한 변화는 글로벌 투자자들의 접근성을 확대할 수 있는 잠재력이 있다"고 평가했다. 블랙락은 ETF, 패시브 투자 중심의 세계 최대 자산 운용사다. 지난해 말 기준 운용자산이 약 14조 달러다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일 미국 뉴욕에서 한국경제 투자설명회(IR)를 개최한 뒤 존 스터진스키 핌코 부회장과 면담에 앞서 악수하고 있다. 재정경제부 원본보기 아이콘

존 스터진스키 핌코 부회장은 "한국의 WGBI 편입은 한국 채권시장 발전에 중요한 이정표로 향후 시장의 깊이와 유동성을 확대하고, 외국인 투자자의 지속적인 참여를 높이는 데 기여할 것"이라고 내다봤다. 이어 "글로벌 투자자들은 한국 경제의 견고한 펀더멘털을 신뢰하고 있다"면서 한국을 중요한 시장으로 인식하고 협력하겠다고 강조했다. 핌코는 세계 최대 채권 투자기관이다. 지난해 말 기준 운용자산이 2조3000억 달러다.

뉴욕=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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