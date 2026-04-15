봄철 혈액 수급 안정화를 위해

팔 걷고 사랑의 헌혈운동 동참

적정 혈액 보유량이 5일 미만으로 혈액 수급이 부족한 봄철, 혈액 수급 안정화를 위해 해군교육사령부가 15일부터 16일까지 2일간 '사랑의 헌혈운동'에 동참하기 위해 팔을 걷었다.

해군교육사 현혈 운동. [사진 제공=해군교육사] AD 원본보기 아이콘

이번 사랑의 헌혈운동은 해군교육사가 주기적으로 혈액 수급 부족에 대비해 국민을 지키는 정예해군 건설에 이바지하고, 헌혈을 통한 이웃사랑과 생명나눔을 실천하기 위해 마련됐다.

해군교육사는 부대원들이 적극적으로 헌혈에 동참할 수 있도록 대한적십자사 경남혈액원과 협조하여 헌혈버스를 부대 전반에 배치하고, 자발적으로 헌혈운동에 참여할 수 있도록 독려했다.

조도선(중령) 의무대대장은 "혈액 수급이 어려운 국가위기 상황에서 동참해준 전우들에게 감사하다"면서 "앞으로도 혈액 수급 위기 극복과 생명나눔에 동참하는 헌혈운동을 꾸준히 이어나가겠다"고 말했다.

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한편, 해군교육사는 분기마다 정기적으로 사랑의 헌혈운동을 실시하고 있으며, 지난 1월에는 해군교육사 소속 이재호 상사가 경남혈액원에 헌혈증서 100장을 기부하는 등 이웃사랑과 생명나눔 활동에 앞장서고 있다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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