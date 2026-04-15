중기중앙회, 오만 PTLC청장 만나 원유·나프타 공급 등 양국 경제협력 요청

오만 PTLC 청장(조달청장) 내방 간담회 개최

중소기업중앙회는 15일 여의도 중소기업중앙회를 방문한 바다르 알 마마리 오만 프로젝트·입찰·로컬콘텐츠청(PTLC) 청장을 접견하고 한국의 공공조달 시장에서의 중소기업 판로정책에 대해 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 PTLC 청장을 대표로 하는 오만 대표단의 한국 내방 중 공공조달 시장에서의 중소기업 참여 확대 정책에 대한 벤치마킹을 위해 오만 대표단의 요청으로 마련됐다. '대한민국 공공조달 시장의 중소기업 판로지원 정책'을 주제로 중소기업중앙회의 브리핑에 이어 질의응답 순으로 진행됐다.

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이 자리에는 자카리야 알 사아디 오만 대사도 함께해 양국의 중소기업 간 경제 교류 활성화와 경제 분야의 긴밀한 협력을 약속했다. 김기문 중앙회장은 "최근 중동전쟁으로 인한 원유와 나프타 가격 급등과 수급 불안으로 한국 중소기업들이 어려움을 겪고 있다"며 "원유와 나프타는 한국에 대한 오만의 최대 수출 품목임에 따라 한국 정부가 지난주 오만을 방문하는 등 원활한 원유와 나프타 공급을 요청하고 있는 만큼, 오만 정부의 적극적인 지원을 통해 양국의 경제협력이 활성화되길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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