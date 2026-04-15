경기도가 4월 말까지 풍수해 중점관리시설 5만4000여곳에 대한 사전점검을 마치고 위험도 우선순위에 따라 침수 방지시설 설치 등을 추진한다.

경기도는 15일 경기도청 재난상황실에서 소방재난본부, 경기 남·북부경찰청 등 재난 대응 관계기관이 참석한 가운데 '여름철 호우 대비 사전 재해예방대책 전담조직(TF) 5차 회의'를 열고, 이같은 내용의 중점 관리시설 점검 현황과 시군 예방사업 추진 사항을 논의했다.

이날 회의는 여름철 집중호우와 태풍 등에 대비해 추진상황을 살피고, 인명피해 우려 시설에 대한 사전 점검체계를 강화하는 한편 도와 31개 시군 간 협업을 통한 선제적 재난 대응체계 구축을 위해 마련됐다.

회의에서는 ▲반지하주택 ▲공동주택 지하 주차장 ▲지하차도 ▲하천변 보행 안전 ▲빗물받이 ▲저수지 ▲급경사지 ▲야영장 등 8개 분야 5만4313곳에 대한 점검 현황과 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT) 기반 인명피해 예방사업 추진을 점검하고, 시군별 현장점검과 예방사업 사례를 발표했다.

시군별 반지하 가구와 공동주택단지 1만1666곳의 위험도(1~4순위)를 분석한 결과 반지하주택 중 가장 위험도가 높은 1순위로 분류된 곳이 898가구였으며, 공동주택은 33단지였다. 경기도는 1순위 중 침수 방지시설이 설치되지 않은 곳에 도비를 100% 지원한다. 나머지 지역에도 침수 방지시설을 순차적으로 설치할 예정이다.

지하차도의 경우 설치 위치와 침수피해 이력을 고려해 A등급(우수), B등급(보통), C등급(불량)으로 분류한 결과, 299곳 중 침수피해 우려 지역에 해당하면서 침수피해가 있는 C등급은 49곳으로 집계됐다.

경기도는 15일 경기도청 재난상황실에서 소방재난본부, 경기남·북부경찰청 등 재난 대응 관계기관이 참석한 가운데 '여름철 호우 대비 사전 재해예방대책 전담조직(TF) 5차 회의'를 개최했다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

하천변 보행 안전 현황은 5883곳 중 C등급(주거·상업 밀집 지역으로 상대적으로 하천 이용자가 많은 곳)이 4510곳에 달했다.

빗물받이는 31개 시군 94만 곳을 전수 조사하고 있으며 지난 12일 기준 전체 39%를 점검 완료했다. 경기도는 우기 전 현장점검을 조기 완료하고, 위험도 분석 결과를 기반으로 우선순위를 정해 예방사업을 추진할 계획이다.

경기도는 아울러 기후 플랫폼과 무인 드론, 침수감지 알람장치 등 인공지능(AI)·정보통신기술(ICT)을 활용한 과학적 재난 예방 체계를 구축해 현장 대응 역량을 강화하기로 했다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "본격적인 우기가 다가오는 만큼 인명피해 우려 지역과 위험시설에 대한 사전점검을 더욱 철저히 추진하겠다"며 "앞으로도 31개 시군과 함께 TF를 더욱 강화해 사전점검체계를 고도화하고, 매뉴얼·시스템화를 통해 안전 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.

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경기도는 앞서 지난달부터 16개 부서와 공무원, 민간전문가 등 903명이 참여하는 도-시군 합동점검을 추진하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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