젊은 안무가 12인 4일간 릴레이 공연…젊은안무자창작공연 5월 개막

5월3일부터 대학로예술극장 소극장에서

한국 무용계의 미래를 조망할 수 있는 2026젊은안무자창작공연이 5월3일부터 10일까지 대학로예술극장 소극장에서 열린다.

차세대 안무가들의 실험성과 동시대적 감각을 확인할 수 있는 공연이 5월3일, 6일, 8일, 10일 4회 펼쳐진다. 이번 공연은 대한무용협회가 주최하고 젊은안무자창작공연 운영위원회가 주관한다.

지난 1월8일 한성대학교 무용실에서 진행된 오디션을 통해 최종 12인이 선정됐다. 이들은 약 3개월간 작품을 보완하고 발전시켰으며 하루에 3명의 안무자가 각기 다른 개성과 스타일의 작품을 선보일 예정이다.

최우수안무자에게는 문화체육관광부 장관상이 수여된다. 수상자는 제47회 서울무용제 '열정춤판'에 초청돼 작품을 선보일 기회를 얻는다.

젊은안무자창작공연 운영위원회는 국내 무용 전문가들과의 협력을 바탕으로 작품의 완성도와 운영의 전문성을 높이고 있다. 특히 지난해에는 시애틀국제댄스페스티벌의 예술감독이 심사위원으로 참여해 국내 젊은 안무가들의 작품을 직접 심사하고 조언했다. 이를 계기로 2025년 최우수안무자 수상자인 최민욱 안무가의 작품 '구원'과 심사위원장상 수상자 김재권 안무가의 작품 '생각 조종자들'이 2026 시애틀국제댄스페스티벌에 초청됐다.

운영위는 앞으로도 해외 기관 및 전문가들과의 교류를 확대해 국내 안무가들이 글로벌 무대와 연결될 수 있는 기반을 강화하고 한국 안무가들의 해외 진출을 적극 지원할 계획이라고 밝혔다.

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조남규 대한무용협회 이사장은 "젊은안무자창작공연은 차세대 안무가들의 가능성을 발견하고 성장으로 연결하는 중요한 플랫폼"이라며 "앞으로도 창작 기반을 지속적으로 지원하여 국내를 넘어 국제 무대로 나아갈 수 있는 발판을 마련하겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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