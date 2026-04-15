한국수산자원공단·환경재단과 업무협약 체결

탄소 흡수하는 해양식물 잘피 이식 예정

코오롱인더스트리가 실질적인 탄소 절감 노력을 이어가며 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 한층 강화하고 있다.

코오롱인더스트리는 14일 서울 강서구 코오롱 One&Only 타워에서 한국수산자원공단 및 환경재단과 함께 ‘바다숲 사업’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 김종덕 한국수산자원공단 이사장, 허성 코오롱인더스트리 대표이사, 이미경 환경재단 대표. 코오롱인더스트리 AD 원본보기 아이콘

코오롱인더스트리는 14일 서울 강서구 코오롱 One&Only 타워에서 한국수산자원공단 및 환경재단과 함께 '바다숲 사업' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

바다숲 조성 사업은 해양식물 이식을 통해 연안 생태계를 복원하고 해양 탄소흡수원을 확대하는 자연기반해법(NbS) 사업이다. 협약식에는 허성 코오롱인더스트리 대표, 김종덕 한국수산자원공단 이사장, 이미경 환경재단 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.

코오롱인더스트리는 이번 협약을 기반으로 탄소 흡수 능력이 뛰어난 해양 식물인 잘피를 이식할 계획이다. 한국수산자원공단은 바다숲 조성을 위해 이미 잘피 4만4500주를 심어왔다.

코오롱인더스트리 관계자는 "이번 협약은 실질적인 탄소 흡수와 생태계 복원을 위해 기업과 공공기관, 환경단체가 힘을 모았다는데 큰 의미가 있다"며 "코오롱인더스트리는 앞으로도 폭넓은 생물다양성 활동을 통해 ESG 경영을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김 이사장은 "이번 협약은 민·관·NGO가 함께 바다생태계 복원과 탄소중립이라는 공동 목표를 실현하기 위한 뜻깊은 출발"이라며 "앞으로도 다양한 협력사업을 통해 건강한 해양환경 조성과 수산자원 회복에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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이미경 환경재단 대표도 "이번 프로젝트는 기업과 공공기관, 환경단체가 함께 해양 환경 보전과 기후위기 대응을 위해 협력하는 의미 있는 사례"라며 "자연 기반 탄소흡수원 확대를 통해 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 달성에도 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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