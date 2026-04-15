매년 5월 개최 ‘성주참외&생명문화축제’

예선 5월 3일 성주문화예술회관 소강당

본선 진출자 5월 17일 성밖숲 특설무대

성주군이 '2026 성주참외가요제' 전국 참가자 모집을 시작했다.

성주참외가요제는 매년 5월 개최되는 '성주참외&생명문화축제'의 피날레를 장식하는 대표 프로그램으로, 전국 각지의 참가자들이 한자리에 모여 노래로 경쟁하고 교감하는 참여형 경연 무대다. 성주의 대표 특산물인 참외를 널리 알리는 것은 물론, 실력 있는 신인 가수를 발굴하는 등 지역을 대표하는 문화 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

참가 자격은 대한민국 국민 누구나 가능하며, 참가 접수는 오는 4월 24일까지 온라인(네이버폼) 이메일을 통해 신청할 수 있다.

예선은 5월 3일 성주문화예술회관 소강당에서 열리며, 본선 진출자들은 5월 17일 성밖숲 특설무대에서 열리는 본선 무대에 오르게 된다. 본선에서는 전문 라이브 반주와 함께 관객과 호흡하는 생동감 넘치는 공연이 펼쳐질 예정이다.

특히 이번 가요제에는 트로트 가수 금잔디, 김다현 등 인기 초대 가수의 축하공연이 예정돼 있어, 참가자뿐만 아니라 관람객들에게도 풍성한 볼거리와 즐길거리를 제공할 것으로 기대된다.

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성주군 관계자는 "성주참외가요제는 전국의 다양한 목소리가 모여 하나의 무대를 완성하는 열린 축제"라며 "끼와 열정을 가진 많은 분이 성주에서 꿈을 펼칠 수 있도록 적극적인 참여를 바란다"고 밝혔다. 한편, 성주참외가요제는 지역 문화와 관광이 결합된 참여형 축제로, 매년 많은 방문객이 찾는 성주참외&생명문화축제의 대미를 장식하며 큰 호응을 얻고 있다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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