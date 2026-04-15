[오늘의신상]서울신라호텔, ‘어번 아일랜드’ 얼리 이용 패키지 출시

체크인 전 오전 11시부터 이용…리워즈 회원 대상 운영

지중해 콘셉트 풀사이드 메뉴·칵테일 신메뉴 선보여

서울신라호텔이 야외 수영장 '어번 아일랜드'를 체크인 전부터 이용할 수 있는 객실 패키지를 선보인다.

신라리워즈 회원을 대상으로 운영되는 '리워즈 얼리 어번 액세스(Rewards Early Urban Access)' 패키지는 기존 체크인 시간(오후 3시)보다 이른 오전 11시부터 시설 이용이 가능하다.

신라리워즈는 서울·제주신라호텔과 신라모노그램, 신라스테이에서 이용할 수 있는 통합 멤버십으로, 회원 가입 시 포인트 적립과 전용 패키지, 온라인 다이닝 예약 등의 혜택을 제공한다.

이번 패키지는 어번 아일랜드 올데이 이용 혜택을 포함해 투숙 첫날에는 오전 11시부터 운영 종료 시까지, 체크아웃 당일에는 오전 9시 30분부터 11시까지 이용할 수 있도록 구성해, 어번 아일랜드를 가장 길게 이용할 수 있도록 했다.

특히 체크아웃과 체크인 사이 시간대인 오전 11시부터 오후 3시까지는 비교적 이용객이 적어 보다 여유롭게 시설을 이용할 수 있다.

패키지는 오는 5월 31일까지 주중에 이용 가능하며, 5월 4~5일과 25일은 제외된다.

한편 어번 아일랜드에서는 지중해 콘셉트의 풀사이드 바 메뉴도 새롭게 선보인다. 토마토 소스를 기반으로 한 해산물 요리를 중심으로 육류 메뉴를 함께 구성해 선택 폭을 넓혔다.

대표 메뉴로는 바닷가재 라비올리, 모짜렐라 치즈 롤 라자냐, 타파스 플레이트, 새우·게살 볶음밥, 크리스피 슈림프 스프링롤 등이 포함됐다.

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이와 함께 지중해 분위기를 반영한 칵테일 2종도 출시된다. '스칼렛 브리즈'는 복분자와 탄산을 조합한 음료이며, 논알코올 칵테일 '파인 블루 클라우드'는 파인애플과 코코넛을 활용해 가볍게 즐길 수 있도록 구성됐다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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