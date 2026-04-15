만36세·인도 국적 연구위원 발탁
"미래 인공지능 경쟁력 대폭 강화"

LG에너지솔루션이 차세대 제품 개발 및 기술 경쟁력 강화를 이끌 2026년 신규 연구·전문위원 17명을 선임했다고 15일 밝혔다. 이는 역대 최대 규모로 미래 경쟁력 확보를 위한 인재 육성 및 기술리더십 강화에 적극 나선다는 의지로 풀이된다.

14일 LG에너지솔루션 대전 기술연구원에서 2026 신규 연구전문위원 선임을 기념해 단체 사진을 찍고 있다. LG에너지솔루션

14일 LG에너지솔루션 대전 기술연구원에서 2026 신규 연구전문위원 선임을 기념해 단체 사진을 찍고 있다. LG에너지솔루션

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LG에너지솔루션은 분사 후 역대 최연소 연구위원, 첫 외국인 연구위원 등 젊고 다양한 배경을 가진 연구개발(R&D) 인재를 대규모 발탁했다. 인공지능(AI) 분야에서 처음으로 연구위원이 탄생하는 등 소프트웨어 분야 인재도 대폭 늘었다.


연구·전문위원들은 다양한 연구개발(R&D) 및 생산기술 혁신 프로젝트 등을 주도하는 역할을 맡는다. 미래 전략 수립 및 신규 연구과제 발굴, 기술 및 품질 솔루션 제안 등이 대표적이다.

올해 신규 연구·전문위원의 평균 연령은 만 44세로 젊은 연구진 비중이 대폭 확대됐고 글로벌 및 여성 인재 등도 고르게 포함해 다양성도 높아졌다. 셀 개발 분야 6명, AI 및 소프트웨어 4명, 생산 분야 3명, 소재 2명 등 직무도 다양해졌다.


신규 선임된 임준호 연구위원은 1989년생(만 36세)으로 역대 최연소이자 첫 AI 분야 연구위원이다.

한국과학기술원(KAIST) 전기·전자공학부에서 학·석·박사를 마친 후 2022년 LG에너지솔루션에 입사한 임 연구위원은 배터리 예측·설계·검증 전반의 과정에 AI 성능 예측 모델을 도입하는 등 AI 역량 상향 평준화 관련 연구를 진행할 계획이다.


분사 이후 첫 외국인 연구위원도 발탁했다. 전기화학 분석 및 평가 분야 전문가인 인도 국적의 고빈다라즈 카난 아라빈다라즈 연구위원은 2018년 입사해 배터리 성능 평가 결과 도출 및 설계 적합성, 리스크 분석 등의 연구를 수행해왔다.

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김동명 LG에너지솔루션 CEO 사장은 "젊고 다양한 각 분야의 차세대 기술 리더들과 함께 단순한 셀 제조를 넘어 AI 등 미래 핵심 기술 분야에서의 성장을 가속화하고, 토탈 솔루션 프로바이더로서 차별화된 경쟁력을 갖춰나갈 것"이라고 말했다.


장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
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