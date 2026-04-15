이란 전쟁에 따른 유가 상승 지적

오스탄 굴스비 미국 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 14일(현지시간) "인플레이션 하락을 보지 못하고 계속 높은 수준으로 유지된다면 금리 인하는 2026년 이후로 밀려날 것"이라고 밝혔다.

이날 굴스비 총재는 세마포 세계 경제 컨퍼런스에 참석해 미국과 이란 간의 전쟁 이전에는 상호관세로 인한 인플레이션이 완화돼 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 인하할 수 있을 것으로 생각했다며 이같이 말했다.

이란 전쟁으로 국제유가가 급등하면서 단기 인플레이션을 끌어올렸기 때문에 금리 인하가 쉽지 않다는 것으로 해석된다. 고유가 상황이 오래 이어질 경우 기대 인플레이션을 밀어올릴 수 있다. 기대 인플레이션이 올라가면 실제 물가에도 영향을 준다.

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앞서 굴스비 총재는 국제유가에 따른 인플레이션에 대한 우려를 공개적으로 밝힌 바 있다. 그는 지난 6일 현재 물가 상황을 '경고' 수준이라고 지적하며 인플레이션 압력이 남아 있다고 말했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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