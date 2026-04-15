유망 소상공인 발굴, 수출 지원

B2B 온라인 유통플랫폼 입점

소상공인 수출지원 협의체 구성

정부의 '5극 3특' 지역균형발전 정책에 발맞춰 지역 소상공인을 수출기업화하기 위한 기관 협력이 본격화된다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 지난 2월부터 5극 3특 중심의 지역 소기업·소상공인 수출지원을 위해 '수출 희망 1000' 사업을 개시한 데 이어 소상공인 수출 성과를 높이기 위해 14일 코트라 본사에서 소상공인시장진흥공단(소진공)과 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

2023년 기준 국내 소상공인 수는 613만 개로 전체 중소기업의 약 74%를 차지하는 반면 수출을 하는 소상공인 수는 전체 소상공인 중 0.8%에 그치는 것으로 나타났다. 한편 수출중소기업은 내수중소기업과 비교해 매출액은 17.2배, 영업이익은 1.8배, 고용은 5.1배가 높은 것으로 알려졌다. 코트라는 지방의 소상공인 수출기업화를 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다고 밝혔다.

이번 협약은 지역에 소재한 우수제품 및 아이디어를 보유한 소상공인의 수출기업화 성과를 높이기 위해 마련됐다. 소진공이 지역별 수출 유망 소상공인을 발굴하고, 코트라의 해외 조직망 및 수출지원 서비스를 결합해 수출 성과를 높인다는 계획이다.

대한무역투자진흥공사(코트라)는 소상공인 수출 성과를 높이기 위해 4월 14일 코트라 본사에서 소상공인시장진흥공단(이사장 인태연)과 MOU를 체결했다고 밝혔다. 강경성 코트라 사장(왼쪽부터 네 번째), 인태연 소상공인시장진흥공단(왼쪽부터 다섯 번째) 및 양 기관 관계자들이 업무 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 코트라. AD 원본보기 아이콘

이를 위해 ▲제품·아이디어·수출 의지가 있는 유망 소상공인 발굴 ▲일부 수출 지원사업에 대한 소상공인 참가 우대 ▲기업 간 거래(B2B) 온라인 유통플랫폼 입점 ▲코트라 해외 조직망의 온·오프라인 수출 마케팅 ▲수출 역량 강화 및 컨설팅 ▲소상공인 정책자금 연계 등을 체계적으로 지원키로 했다.

양 기관은 MOU 후속 첫 사업으로 '수출희망 1000' 프로젝트 이행에서 협력한다. 수출희망 1000은 코트라가 올해 새롭게 추진하는 지역 소기업 및 소상공인 수출지원 사업으로 소진공과 함께 유망 소상공인 참가사를 모집한 바 있다.

2월 1일 마감 결과 650여개사가 신청했으며 그중 206개사가 1차 선정됐다. 수출 희망 1000은 5년간 지역 소기업 및 소상공인 1000개 사의 수출을 집중지원 하는 프로그램이다. 수출전문위원의 멘토링 및 진출전략 수립, AI 활용 카탈로그 제작 및 인공지능(AI) 무역지원센터 활용, 해외무역관을 활용한 바이어 발굴 및 상담, 온라인 유통망 플랫폼 입점, 수출 물류 및 컨설팅까지 지원하는 사업으로 이미 코트라 해외무역관이 발굴한 관심 바이어와 온라인 수출 상담도 개시됐다.

양 기관은 코트라 및 소진공 지역본부(각각 12개소)가 참여하는 소상공인 수출지원 협의체도 구성하기로 했다. 이를 통해 협업 사업을 지속 발굴하고, 유망 소상공인 발굴 및 지원 효과를 체계적으로 높일 계획이다.

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코트라 강경성 사장은 "온라인 유통 채널 및 AI 활용 확산으로 우수한 아이디어와 제품만 있으면 누구나 수출할수 있는 기회가 넓어지고 있다"며 "소진공 및 우수 소상공인들과 협력해 더 많은 기업이 해외시장에서 성과를 거두고 지역경제 활성화에도 기여할수 있도록 체계적인 지원을 강화하겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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