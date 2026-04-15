경희·국제·글로벌·한국열린·세종·한국외대·숭실·서울디지털대 '교육 협약'





경기 성남시(시장 신상진)는 시민의 교육비를 30% 감면해 주는 사이버대학교를 4곳 추가해 총 8곳으로 확대했다고 15일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 최근 8곳 사이버대학교(4년제)와 교육 협력에 관한 업무협약을 체결했다.

이번에 새로 협약한 대학은 △경희사이버대학교 △국제사이버대학교 △글로벌사이버대학교 △한국열린사이버대학교다.

기존 △세종사이버대학교 △사이버한국외국어대학교 △숭실사이버대학교 △서울디지털대학교는 재협약을 했다.

이들 대학교에선 올해 2학기 입학생부터 성남시민에게 매 학기 교육비의 30%를 감면해 줘 70%만 내면 된다.

사이버대 교육비가 학점당 평균 8만원씩 학기당 144만원(18학점 기준)인 점을 고려하면 100만원가량의 학비로 대학교 공부를 할 수 있다.

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성남시 관계자는 "기존 4곳 사이버대학교에 등록해 교육비 감면을 받는 시민은 현재 총 55명"이라면서 "이번 협약을 통해 시간과 공간의 제약 없이 학습할 수 있는 사이버대학의 장점을 활용해 시민 누구나 지속적으로 역량을 개발할 수 있는 평생학습 기반을 더 강화해 나가게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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