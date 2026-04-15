내달 6일까지 중고 장난감 기부 캠페인

세척·수리 후 전국 소외계층 아동에 전달

어린이날 맞아 인기 장난감 최대 60% 할인

이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 97,600 전일대비 5,000 등락률 +5.40% 거래량 240,234 전일가 92,600 2026.04.14 15:30 기준 관련기사 개인정보 유출 사태에도 굳건…한국 쿠팡, 작년 영업익 첫 2兆 돌파 500원 과자·990원 즉석밥…"인플레 꼼짝마" 초저가 PB "모텔값이 이미 호텔값" "웃돈 줘도 빈 방 못 구해"…이번엔 '고양'이다 전 종목 시세 보기 는 어린이날을 맞아 16일부터 다음 달 6일까지 중고 장난감 기부 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 이마트와 소셜벤처 '코끼리 공장'과 '초록우산'이 함께하는 사회공헌 활동이다. 기부된 물품은 코끼리 공장으로 보내 전문가의 세척, 수리 과정을 거친다. 이후 깨끗한 상태로 재포장해 전국 소외계층 아동들에게 전달한다는 계획이다.

이마트 중고 장난감 기부 캠페인. 이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

장난감 기부를 원하는 고객은 전국 이마트 매장 내 고객만족센터를 방문해 물품을 전달하면 된다. 원목 소재 장난감, 인형, 30㎝ 이상 대형 장난감 등 일부 품목은 기부 대상에서 제외된다.

장난감을 기부한 고객 중 선착순 2만명을 대상으로 어린이날 장난감 할인 쿠폰을 포함해 이마트, 트레이더스, 이마트 에브리데이에서 사용 가능한 4종 할인 쿠폰팩을 증정한다.

황운기 이마트 상품 본부장은 "집에서 사용하지 않는 장난감을 기부하고, 할인 혜택도 받을 수 있는 고객 참여형 사회공헌 캠페인을 마련했다"며 "어린이날을 앞두고 장난감 기부를 통해 나눔의 가치를 함께 되새기는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

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한편, 이마트는 레고, 티니핑, 포켓몬 등 어린이날 인기 선물을 최대 60% 특가에 판매하는 '어린이날 페스타'도 진행한다. 포켓몬 30주년 기념으로 '포켓몬 체인징 피규어', '포켓몬 프라모델' 등 포켓몬 캐릭터 상품은 최대 20% 특가에 제공한다. '플레이모빌 큐피드와 악마'는 행사카드 전액 결제 시 60% 할인하며 레고 스타트팩, '레고 마인크래프트 네더 포털 매복' 등 인기 레고 상품도 최대 40% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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