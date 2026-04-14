경기도교육청, 경기특수교육의 새로운 표준

‘위드어스(With US)’ 서포터즈와 함께 연다

장애인의 날 맞아 현장 중심 특수교육 정책 추진 강조

경기도교육청(교육감 임태희)이 제46회 장애인의 날을 앞두고 14일 '2026 경기특수교육 서포터즈 위드 어스(With US)' 발대식을 개최했다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 제46회 장애인의 날을 앞두고 14일 '2026 경기특수교육 서포터즈 위드 어스(With US)' 발대식을 개최하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

'경기특수교육 서포터즈'(이하 서포터즈)는 ▲현장의 특수교육 정책 전문가 양성 ▲학생과 학부모가 체감할 수 있는 특수교육 정책 발굴을 위해 운영하고 있다. 올해에는 공개 모집을 거쳐 9개 분야에 모두 125명을 선발했다.

남부청사에서 열린 발대식에는 임 교육감을 비롯해 도교육청 특수교육과 관계자, 경기특수교육 서포터즈(유·초·중·고·특수학교 교원 및 학부모, 교육행정직원, 단체 대표 등)를 포함해 모두 150여 명이 참석했다.

발대식은 ▲2026 서포터즈 위촉장 수여 ▲경기특수교육 활성화 3개년 계획 추진 현황 및 실적 안내 ▲서포터즈 역할 및 성과 공유 ▲2026년 서포터즈 운영 계획 안내 순으로 진행했다.

이어 ▲특수교육대상자 정보관리시스템 구축 ▲모두를 위한 통합교육 ▲교육정책 보편적 설계 등 특수교육 주요 정책 9개 분야별로 구성원 협의회를 진행하고 향후 활동 방향 등을 활발하게 논의했다.

참석한 서포터즈 일동은 구호를 외치며 2026년 경기 특수교육의 발전과 현장 지원을 위해 적극 앞장설 것을 다짐했다.

임 교육감은 인사말에서 "우리가 가장 역점을 두고 우선해야 할 부분은 손길이 필요한 곳에 먼저 도움을 주는 것"이라면서 "이를 위해 경기특수교육 활성화 3개년 계획을 수립하고 학생과 선생님에게 맞춤형 서비스를 제공하고자 노력했다"고 말했다.

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이어 "특수교육의 열정을 품고 있는 분들이 한 곳을 바라보며 '위드 어스(With US)' 할 때 훨씬 큰 힘을 발휘할 수 있을 것"이라면서 "경기특수교육 서포터즈가 특수교육 현장의 학생, 수고하시는 선생님, 함께하는 가족분들과 방향성을 공감하면서 특수교육 정책이 실현될 수 있도록 힘써주시기 바란다"고 당부했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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