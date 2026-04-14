출판진흥원, 23~26일 운영

사전 신청 50명·현장 참여 373명 대상

한국출판문화산업진흥원은 '2026 책 읽는 대한민국' 캠페인과 세계 책의 날을 맞아 23일부터 26일까지 서울 코엑스 별마당도서관에서 국민 대상 '책 드림' 행사를 연다고 14일 밝혔다. 이번 행사에서는 모두 423권의 도서를 증정한다.

한국출판문화산업진흥원은 '2026 책 읽는 대한민국' 캠페인과 세계 책의 날을 맞아 23일부터 26일까지 서울 코엑스 별마당도서관에서 국민 대상 '책 드림' 행사를 연다고 14일 밝혔다. 한국출판문화산업진흥원 AD 원본보기 아이콘

행사는 사전 신청과 현장 참여 방식으로 나뉜다. 출판진흥원은 14일부터 16일까지 사전 신청을 받아 50명을 선정하고, 23일 오후 4시 별마당도서관에서 도서를 전달할 예정이다. 이들은 '책 읽는 대한민국' 캠페인 선포식과 연계한 프로그램에도 참여한다.

행사 기간 별마당도서관을 찾는 방문객을 위한 현장 프로그램도 마련된다. 인근 임시 행사 공간에서는 부대행사 참여자를 대상으로 국립중앙도서관 사서 추천 도서 등으로 구성한 '깜짝 책' 373권을 추가로 제공한다.

현장에서는 캠페인 홍보와 함께 체험 프로그램, 돌림판 행사, 도서 교환 행사도 진행된다. 참여자가 자신이 인상 깊게 읽은 책을 가져와 한 줄 평을 남기면 다른 참여자의 추천 도서와 바꿔 갈 수 있도록 구성했다.

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출판진흥원 관계자는 "이번 행사를 통해 독서를 일상 속에서 쉽고 즐겁게 경험하는 계기를 넓히겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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