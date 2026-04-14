경남 양산시가 공공부문과 민원인을 아우르는 차량 운행 제한을 본격화한다.

양산시는 지난 13일 아침 출근길에 맞춰 공공기관 승용차 2부제와 민원인 승용차 5부제 홍보 캠페인을 실시했다.

승용차 2부제 5부제 단속 홍보. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

양산시는 최근 중동사태로 인한 원유 안보위기 경보가 '주의'에서 '경계' 단계로 격상되면서 공용 승용차와 직원 개인차량에 대한 2부제와 민원인 차량에 대한 5부제를 시행 중이다. 이번 조치는 공공기관 에너지 사용 감축을 추진하고 에너지 절약 선도 도시로 자리매김하기 위한 것이다.

시는 자원안보 위기경보 해제 시까지 1일 2회에 걸쳐 승용차 2부제 단속과 민원인 승용차 5부제 참여 전단지 배포 등 홍보를 정기적으로 시행해 시민들의 혼란을 방지할 방침이다.

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정선화 회계과장은 "시에서 추진하는 에너지 절약 노력이 시민사회 전체의 에너지 절약 문화로 확산되기를 기대한다"며 "이는 단순한 경제적 이익을 넘어 환경 보호와 국가 안보라는 심각한 문제와 직결되는 중요한 사안이므로 지속적인 단속과 홍보를 통해 시민과의 소통을 강화해 나갈 예정"이라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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