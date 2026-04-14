영화계와 스크린 집중·정책 펀드 등 논의

추경 656억 투입 "중예산 영화 계속 나와야"

중예산영화 지원 확대·할인권 배포

최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 중구 인디그라운드에서 열린 한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회에서 영화계 인사들과 ‘홀드백’ 등 영화계 주요 현안에 대한 의견을 나누고 있다. AD 원본보기 아이콘

최휘영 문화체육관광부 장관은 14일 서울 중구 인디그라운드에서 영화계 인사들을 만나 홀드백(극장 개봉 후 OTT 등 다른 채널로 넘어가기까지의 유예기간) 법제화·스크린 집중 제한 등 현안을 논의했다.

간담회에는 김병인 한국시나리오작가협회 이사장, 김승범 나이너스엔터테인먼트 대표, 양우석 감독, 이은 한국영화제작가협회 회장, 이화배 배급사연대 대표, 최낙용 한국예술영화관협회 회장 등이 참석했다.

최근 영화계의 잇단 문제 제기로 마련된 자리였다. 지난 7일 배급사연대는 현장 의견 수렴 없이 홀드백 법제화 등 정책이 일방적으로 추진되고 있다며 상설 협의체 구성을 촉구했다. 9일에는 봉준호 감독과 배우 박중훈을 포함한 영화인 581명과 단체 열세 곳이 스크린 독점 해소와 대형 펀드 조성을 골자로 한 구조 개혁을 요구했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 중구 인디그라운드에서 열린 한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회에서 영화계 인사들과 ‘홀드백’ 등 영화계 주요 현안에 대한 의견을 나누고 있다. 원본보기 아이콘

이날 최대 쟁점은 홀드백 법제화였다. 극장은 OTT 공개까지의 기간을 법으로 못 박아달라고 요구해왔다. 반면 배급·제작사는 스크린 독점으로 상영 기간이 짧아지는 상황에서 홀드백 법제화는 투자비 회수를 어렵게 하고 관객 접근성을 떨어뜨리는 잘못된 처방이라고 맞섰다.

최 장관은 "홀드백은 영화계 내부에서도 의견이 다르고 국회에서도 확정된 방향이 아니다"라며 "영화계·영화진흥위원회·문체부가 함께하는 민관 협의체를 통해 공개적으로 지혜를 모아야 할 주제"라고 말했다.

스크린 집중 제한 제도 도입과 최소 상영 일수 확대, 정책 펀드 확대도 도마 위에 올랐다. 최 장관은 "상업영화 제작 편수가 줄면서 현장 인력이 상시적으로 일하지 못하고 프로덕션 역량도 흔들리고 있다"며 "최소한 일정 규모의 제작이 지속되는 구조를 만드는 것이 중요하다"고 강조했다. 이어 "정부와 영화계가 바라보는 방향은 다르지 않다"며 "지금은 이를 어떻게 구체적인 실천 방안으로 만들 것인지가 중요한 단계"라고 덧붙였다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 중구 인디그라운드에서 열린 한국 영화산업 회복을 위한 소통 간담회에서 영화계 인사들과 ‘홀드백’ 등 영화계 주요 현안에 대한 의견을 나누고 있다. 원본보기 아이콘

최 장관은 "영화계가 어려우면 K컬처도 어렵다"며 추경 656억원 투입 계획도 밝혔다. 문체부는 중예산 영화 제작 지원에 260억원을 증액한다. 기존 제작비 20억~100억 원 구간에 100억~150억 원 구간을 추가한다. 이에 따라 올해 지원받는 중예산 영화는 약 마흔 편으로 늘었다. 최 장관은 "'왕과 사는 남자' 같은 영화가 꾸준히 나와야 코로나19 이전으로 회복할 수 있다"고 밝혔다.

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문체부는 독립예술영화 제작 지원 45억원 증액, VFX·CG·AI 등 첨단 기술 활용 제작 공정 지원 80억원 신규 편성도 함께 추진한다. 관람 활성화를 위해 6000원 할인권 450만 장도 배포한다. 최 장관은 "국민이 다시 극장을 찾아 침체한 내수와 민생에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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