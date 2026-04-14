여주시-더본코리아, 지역경제 상생 업무협약 이행 위해 현장 분석

여주쌀·고구마 등 특산물 활용 메뉴 개발·청년 창업 컨설팅 기대

전통시장 상권 현황 직접 살피며 지속 가능한 발전 방안 논의

경기 여주시(시장 이충우)가 '백종원 매직'과 손잡고 침체된 원도심과 전통시장 살리기에 본격적인 시동을 걸었다.

더본코리아 백종원대표가 지난 10일 지역발전상생협약 이행 위해 여주 전통시장 방문해 상권 활성화를 위해 시장을 점검하고 있다. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

여주시는 지난 10일 장날을 맞이해 더본코리아 백종원 대표와 함께 여주 전통시장인 오일장을 방문, 상권 활성화를 위한 정밀 현장 점검과 상인 간담회를 진행했다고 14일 밝혔다. 이번 방문은 지난해 체결된 '지역경제 상생발전 업무협약'의 실무 이행 단계로, 전통시장의 객관적인 지표를 파악해 실질적인 발전 전략을 수립하기 위해 마련됐다.

현장에 도착한 더본코리아 백종원 대표는 별도의 공식 행사 없이 시장 내 주요 거점을 이동하며 상권의 밀집도, 방문객의 주된 이동 경로, 업종별 점포 분호 상태 등을 면밀히 조사했다. 특히 상권의 활성도 변화를 체계적으로 분석하기 위해 시설 노후도와 고객 편의 시설 등 환경적인 요인도 함께 점검했다.

더본코리아 백종원대표가 지난 10일 지역발전상생협약 이행 위해 여주 전통시장 방문해 상권 활성화를 위해 시장을 점검하고 있다. 여주시 제공 원본보기 아이콘

이번 방문을 통해 지역 경제의 흐름을 정확히 짚어내고, 실제 현장지표를 바탕으로 실효성 있는 지역상생 및 지역상권을 살리기 위한 방안을 도출하는데 중점을 두었다.

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현장 방문을 마친 더본코리아 백종원대표는 "이번 방문을 통해 여주 지역상권의 강점과 약점, 물리적 요소들을 종합적으로 정리하여 향후 지역 경제 활성화를 위한 상권 경쟁력 제고와 여주 대표 농산물인 여주쌀, 여주고구마, 여주땅콩과 더불어 지역농산물을 활용하여 지역상생을 할 수 있는 컨설팅과 청년 창업을 통한 일자리 창출 등 전략적 사항들을 여주시와 함께 지역상권을 살리는데 힘이 될 수 있게 도움을 주겠다"고 말했다.

더본코리아 백종원대표가 지난 10일 지역발전상생협약 이행 위해 여주 전통시장 방문해 상권 활성화를 위해 시장을 점검하고 있다. 여주시 제공 원본보기 아이콘

여주시 관계자는 "백종원 대표의 전문적인 식견과 여주시의 행정력이 결합해 전통시장이 단순히 물건을 파는 곳을 넘어 지역 경제의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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