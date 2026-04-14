향후 4개 구청별 캠퍼스 순차 확대

화성 전역 AI 교육 생태계 조성

공직자 AI 역량 강화 행정 효율성 극대화

경기 화성특례시가 시민 주도의 AI 교육 생태계 조성을 위해 'AI 혁신학교 AI랩' 본원을 개소하고, 화성 전역을 잇는 거점 중심의 AI 교육 인프라 구축에 나섰다.

화성특례시 AI혁신센터 ‘AI랩’ 본원에서 시민들이 생성형 AI 실습 교육에 참여하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 기존 스마트통합운영센터를 'AI혁신센터'로 전환하고, 해당 건물 4층에 실습 중심의 교육 공간인 'AI랩' 본원을 마련했다. 본원을 컨트롤타워로 삼아 향후 4개 구청별 캠퍼스를 단계적으로 확충, 시민들이 생활권 내에서 편리하게 AI 교육을 받는 '본원-캠퍼스' 체계를 완성한다는 방침이다.

교육 운영도 본격화됐다. 시는 지난 11일 동탄에서 첫 교육을 시작했으며, 13일에는 AI랩 본원에서 'AI시민리더 기본교육'을 진행했다. 단순 이론 교육을 넘어 생성형 AI를 업무와 일상에 바로 활용할 수 있는 실습형 커리큘럼을 제공하고, 우수 수료자를 시민 강사로 양성해 교육의 선순환 구조를 만들어갈 방침이다.

또한 공직자를 대상으로 한 AI 역량 강화 교육을 병행해 행정 전반에 AI 기술을 접목하고, 업무 효율성을 높일 계획이다.

AD

박승현 AI스마트전략실장은 "AI랩 본원 개소는 화성시가 디지털 전환 선도 도시로 도약하는 중요한 이정표"라며, "4개 구청별 캠퍼스 확장을 통해 화성시 어디서나 시민들이 AI 혁신의 주체로 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>