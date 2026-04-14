NH농협캐피탈, AI 반도체 기업 '리벨리온'에 50억원 투자

NH농협캐피탈은 국민성장펀드와 함께 인공지능(AI) 팹리스 반도체 기업 리벨리온에 50억원을 투자한다고 14일 밝혔다.

이번 투자는 정부가 추진 중인 '생산적금융 대전환: 국민성장펀드 직접투자'의 첫 사례로 정책금융과 민간자본이 결합된 상징적인 프로젝트다.

NH농협캐피탈은 리벨리온이 보유한 신경망처리장치(NPU) 설계 기술력과 데이터센터 중심의 AI 인프라 시장 성장성에 주목해 선제적 투자에 나섰다. 특히 급성장하는 글로벌 AI반도체 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 핵심 기업으로 판단했다.

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장종환 NH농협캐피탈 대표는 "이번 투자는 미래 성장 산업에 대한 선제적 투자이자 국가 경쟁력 강화를 위한 의미 있는 발걸음"이라며 "앞으로도 차별화된 투자금융 역량을 바탕으로 유망 기업 발굴과 산업 생태계 육성에 적극 기여하겠다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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