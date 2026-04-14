부산테크노파크와 정례회의… 에이지테크 포함 중대형 과제 발굴 논의

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)이 현장 중심 협력을 강화하며 헬스케어 분야 연구개발 전략 구체화에 나섰다.

부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부)은 지난 13일 부산테크노파크 의료산업기술지원센터에서 '제3차 현장기반 정례 부서장 회의'를 열고 헬스케어와 에이지테크 분야 R＆D 협력과 사업기획 연계 방안을 논의했다.

이번 회의는 부산의 초고령 사회 진입과 디지털 헬스 전환 등 산업 환경 변화에 대응하기 위한 전략 마련의 일환으로 추진됐다. 회의가 열린 의료산업기술지원센터는 헬스케어·에이지테크 산업 육성을 위한 기술지원 거점으로, 기업의 제품 고도화와 시험·인증, 사업화 연계를 지원하는 핵심 기관이다.

부산과학기술고등교육진흥원이 지난 13일 부산테크노파크 의료산업기술지원센터에서 '제3차 현장기반 정례 부서장 회의'를 열고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 BISTEP은 센터의 주요 기능과 현장 수요를 공유받고, 헬스케어 분야 중대형 국가 R&D 과제 발굴과 기획 방향에 대해 집중 논의했다.

특히 기술개발부터 사업화까지 이어지는 전주기 지원체계 구축의 필요성과 기관 간 역할 분담, 협력 채널의 정례화 방안에 대해 공감대를 형성했다.

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김영부 원장은 "부산은 의료·바이오 기반이 탄탄해 헬스케어와 에이지테크 산업을 성장시킬 충분한 여건을 갖추고 있다"며 "지역 혁신기관과의 긴밀한 협력을 통해 현장 수요를 반영한 R＆D 과제를 선제적으로 기획하고, 실증과 사업화까지 이어지는 지원체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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