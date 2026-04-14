요일별 테마 정해 주민 문화향유 기회 부여

낭만극장 4월 상영일정표(사진=금산군 제공)

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금산군이 지역 주민을 위한 무료영화상영 프로그램을 운영한다.


군은 도시재생사업으로 조성된 우리동네아지트 4층 낭만극장에서 공휴일을 제외한 매주 월요일부터 금요일까지 오전 10시와 오후 4시 하루 두 차례 영화를 상영한다. 누구나 자유롭게 방문해 무료로 관람할 수 있다.

요일별 테마를 반영해 ▲월요일 고전영화 ▲화요일·목요일 한국영화 ▲수요일 가족영화 ▲금요일 외국영화를 상영함으로써 다양한 연령층이 즐길 수 있도록 했다.

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군 관계자는 "요일별 특색 있는 영화 편성으로 주민들이 더욱 흥미롭게 참여할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 우리동네아지트가 지역 주민의 문화 쉼터로 자리 잡을 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
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