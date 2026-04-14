"대외 불확실, 경기 둔화, 유가 상승 우려 반영"

"지방은 수요 기반 취약해 더 크게 하락"

자금조달지수도 큰 폭 하락

서울 시내 아파트 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중동 전쟁에 따른 대외 불확실성과 경기 둔화 우려로 주택사업자들이 바라보는 부동산 경기 전망이 악화된 것으로 나타났다. 지방선거 이후 보유세 강화 우려 등도 영향을 줬다는 설명이다.

14일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 4월 주택사업경기전망지수는 전월보다 25.3포인트 하락한 63.7로 집계됐다. 해당 지수는 기준선인 100을 기준으로 이보다 높으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로, 낮으면 나빠질 것으로 보는 주택사업자가 많다는 것을 뜻한다.

수도권은 16.7포인트 내린 78.2로 전망됐다, 경기가 23.1포인트 내린 76.9를 기록해 가장 큰 폭으로 하락했다. 이어 인천은 14.8포인트 내린 70.0으로, 서울은 12.2포인트 내린 87.8로 파악됐다.

주산연은 "수도권 하락 이유는 중동 전쟁 여파에 따른 대외 불확실성과 경기 둔화 우려, 유가 상승에 따른 건설 원가 상승, 최근 금리 상승 추세에 따른 수요위축 우려에 따른 것으로 보인다"라며 "정부가 6·3 지방선거 이후 강력한 보유세 강화대책 등을 예고하면서 주택 매수심리가 악화될 것이라는 우려도 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다.

비수도권은 27.1포인트 하락한 60.6으로 전망됐는데 광역시는 33.3포인트 내린 62.6으로 전망됐다. 도지역도 22.4포인트 내린 59.1로 집계됐다.

광역시 중에선 울산이 41.2포인트 내려 하락폭이 가장 컸다. 이어 대전 38.9포인트, 부산 35.0포인트, 세종 32.1포인트, 광주 28.0포인트, 대구 24.2포인트 순으로 하락했다. 도지역은 충청북도 36.4포인트, 경상남도 32.2포인트, 강원도 25.0포인트, 전라북도 24.2포인트, 충청남도 20.0포인트 순으로 내렸다.

주산연은 "지방 주택시장은 수요 기반이 취약해 수도권에 비해 더 크게 하락했다"라며 "행정수도, 조선 경제 회복 등 지역 이슈에 따라 타지역에 비해 전망지수가 상대적으로 높은 수준을 보였던 세종·대전·울산 등은 기저효과와 전반적인 시장 침체 우려에 따라 하락 폭이 더욱 크게 나타났다"고 했다.

이어 "현재 지방을 중심으로 미분양이 누적되고 수요 회복이 지연되는 등 사업 여건이 악화되고 있다"라며 "자금회수 지연과 사업성 저하 우려가 확대되며 지방 사업자들의 심리 위축이 더욱 크게 나타난 것으로 판단된다"고 덧붙였다.

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한편, 4월 전국 자금조달지수는 전월보다 16.7포인트 하락한 66.1로, 자재수급지수는 17.0포인트 내린 79.6으로 전망됐다. 주산연은 "이란 전쟁 발발 이후 전쟁이 길어지면서 고유가와 물가 상승 우려가 커지고, 최근 금리상승 추세에 따른 우려도 반영된 것으로 보인다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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