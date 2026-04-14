와이즈앱 분석
MAU도 1038만명으로 역대 최대

지난달 CJ올리브영의 앱 사용자 수(MAU)와 결제추정금액이 앱 출시 이후 역대 최대치를 기록한 것으로 조사됐다.


리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일은 3월 올리브영 앱의 월간 활성 사용자 수가 1038만명으로 전년 동월(880만명) 대비 18% 증가했다고 14일 밝혔다.

올리브영 매장 모습. 연합뉴스

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한국인의 신용카드와 체크카드 결제금액을 표본 조사한 결과, 올리브영 앱 결제추정금액 역시 6590억원을 기록해 전년 동월(5547억원) 대비 19% 늘어났다.


1인당 평균 결제금액도 상승했다. 1인당 평균 결제금액은 5만395원으로 동 기간 대비 6% 증가했다.

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와이즈앱은 결제추정금액에는 계좌이체나 현금거래, 상품권으로 결제한 금액은 포함되지 않았으며 이는 개별 기업의 실제 매출액과 다르다고 밝혔다.


한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
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