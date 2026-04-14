브랜드 출범 10년4개월만

제네시스가 국내에서 누적 판매량이 100만대를 돌파했다. 2015년 11월 국내 최초 고급차 브랜드로 출범한 이후 10년 4개월 만에 이뤄낸 성과다.

14일 제네시스는 3월 마감 기준으로 누적 판매량이 100만2998대를 기록했다고 밝혔다. 제네시스는 2015년 12월 플래그십 대형 세단 'EQ900'를 독립 브랜드 첫 모델로 출시하며 국내 고급차 시장에 진출, 출범 이듬해인 2016년 중형 세단 'G80'를 추가해 국내 시장에서 4만4271대를 판매했다.

2026 뉴욕 국제 오토쇼 내 제네시스 부스. 제네시스 AD 원본보기 아이콘

2017년 콤팩트 스포츠 세단 'G70', 2018년 EQ900의 후속 모델 'G90'를 선보이며 세단 풀 라인업을 완성했고, 2019년까지 연평균 5만대 이상의 판매량을 기록하며 꾸준한 성장을 이어갔다. 2020년 1월에는 브랜드 최초의 SUV 'GV80'를 출시, 3월 3세대 'G80', 12월 'GV70'를 연달아 선보였다. 그해 전년 대비 90.8% 증가한 10만8384대를 판매하며 사상 처음으로 연간 10만대 판매 시대를 열었다.

2021년에는 G80 전동화 모델, GV60, GV70 전동화 모델을 잇따라 출시하며 전동화 라인업을 구축, 역대 국내 최다 판매 대수인 13만8757대를 기록했고, 2022년 세단·SUV·전동화 모델을 아우르는 풀라인업을 완성해 국내 누적 판매 60만대를 돌파했다.

2023년부터 지난해까지 연평균 12만대 이상의 판매를 유지하며 국내 럭셔리 시장에서 확고한 입지를 이어왔다.

브랜드에서 가장 많이 판매된 모델은 G80(전동화 모델 포함)로, 42만2589대(42.1%)가 팔려 브랜드 성장을 이끌었다. 이어 GV80가 18만9485대(18.9%), GV70(전동화 모델 포함) 18만2131대(18.2%), G90 13만998대(13.1%)다. 차종별로는 세단이 61.8%, SUV가 38.2%를 차지했다.

2026 뉴욕 국제 오토쇼에 전시된 제네시스 GV70 그래파이트 에디션. 제네시스 원본보기 아이콘

국내 시장은 글로벌 전체 판매 실적을 견인하고 있는 최대 시장이다. 2023년 9월 제네시스가 글로벌 누적 판매 100만대를 돌파할 당시, 국내 판매량은 전체의 약 68%(약 69만대)를 차지했으며, 올해 1월 글로벌 누적 150만대를 달성했을 때도 전체의 약 64%(약 98만대)가 국내에서 이루어진 판매였다.

제네시스는 국내에서 주목할 만한 성과를 거둘 수 있었던 것은 독보적인 디자인 철학과 품질 경쟁력을 기반으로 글로벌 럭셔리 브랜드와 경쟁할 만한 새로운 기준을 제시했기 때문이라고 설명했다.

'역동적인 우아함'이라는 차별화된 디자인 철학을 바탕으로 대담한 디자인을 갖춘 모델들을 지속적으로 선보였으며, 'iF 디자인 어워드', '레드 닷 어워드' 등 세계적 권위의 디자인상을 다수 수상했다. 미국 데이터 분석 기업 제이디파워(J.D.Power)가 발표하는 '신차품질조사(IQS)'에서 2017년부터 2023년까지 7년간 총 5차례에 걸쳐 프리미엄 브랜드 1위를 달성하기도 했다.

제네시스는 국내 고객을 위한 차별화된 경험을 제공하고 있다. 2016년 제네시스 스튜디오 하남을 시작으로 제네시스 강남, 수지, 청주 등 전국 주요 거점에 브랜드 공간을 구축했으며, 2023년에 서울 신라호텔에 최상위 고객을 위한 VIP 전용 공간 '제네시스 라운지'를 개관했다.

제네시스 브랜드 전용 전시관 ‘제네시스 청주’. 제네시스 원본보기 아이콘

문화와 스포츠를 통한 교감도 지속하고 있다. 제네시스는 한국과 아시아의 미학을 세계에 알린다는 지향점 아래 2017년부터 부산국제영화제를 공식 후원해왔으며, 매년 G90·GV80 등 100여대의 의전 차량과 발전 기금을 지원하며 아시아 최대 영화제의 품격 제고에 기여한 바 있다.

스포츠 분야에서는 2016년 KPGA 투어 포인트 타이틀 스폰서십을 시작으로 국내 남자 골프의 성장을 꾸준히 지원해왔다. KPGA 투어 최초로 도입한 '제네시스 포인트'는 시즌 상위 10명에게 총 5억 원의 보너스를 지급하며, 출전 선수들에게 동기를 부여하고 한국 골프의 전반적인 활성화에 기여하고 있다.

2017년 출범한 '제네시스 챔피언십'은 갤러리 3만 명 시대를 연 상징적 국제 남자 골프 대회로 자리 잡았으며 우승자에게는 상금과 함께 PGA 투어 및 DP 월드투어 출전권이 주어지는 등 국내 선수들이 세계 무대로 진출하는 실질적인 발판 역할을 해오고 있다.

'2025 제네시스 스코티시 오픈'. 제네시스 원본보기 아이콘

제네시스는 신규 거점 오픈, 온라인 쇼핑몰 '제네시스 부티크'의 채널 확장, 2021년 중동에 처음 선보인 맞춤형 차량 제작 서비스인 '원 오브 원'의 국내 도입 등을 통해 국내 고객과 접점을 지속 확대해 나갈 계획이다.

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이시혁 제네시스사업본부장 전무는 "제네시스의 국내 누적 판매 100만대 달성은 지난 10년간 제네시스를 선택하고 응원해 주신 국내 고객들이 함께 만든 값진 성과"라며 "한민국에서 탄생한 럭셔리 브랜드로서 국내 시장은 제네시스의 뿌리이자 글로벌 성장의 중심"이라며, "앞으로도 국내 고객과의 깊은 유대를 강화하며, 고객이 가장 원하는 럭셔리 브랜드로서 그 역할을 다해 나갈 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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