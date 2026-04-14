30개 기관·37개 프로그램

화재대피·VR 산업안전 등 실전 체험

서울 송파구가 오는 16일 제12회 국민 안전의 날을 맞아 송파안전체험교육관(성내천로35길 53)에서 '송파안전체험행사'를 개최한다.

어린이들의 해양안전체험 모습. 송파구 제공. AD 원본보기 아이콘

국민 안전의 날은 2014년 세월호 참사 희생자를 추모하고 안전의식을 높이기 위해 제정된 법정 기념일이다. 구는 2018년부터 매년 대규모 안전 행사를 이어오고 있다.

올해는 송파경찰서·송파소방서·한국어린이안전재단·한국산업안전보건공단·한국가스안전공사·서울교통공사 등 30개 안전기관이 참여해 총 37개 프로그램을 운영한다. 생활·교통·자연·사회·범죄·보건 등 6개 전 분야를 한 곳에서 체험할 수 있는 시설은 서울시 안전교육시설 중 송파안전체험교육관이 유일하다.

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체험 프로그램은 실전형으로 꾸려진다. 연기 속 화재 대피와 소화기 체험, 범죄 예방 체험, 교통안전 체험, VR을 활용한 산업안전 체험 등이 마련된다. 어린이를 위한 심폐소생술 키트 만들기, 교통안전 매직큐브 만들기, 빗길 안전 투명우산 만들기 등 참여형 프로그램도 준비됐다. 지진·화재·태풍 등 재난 대비 체험과 선박·항공기·철도 대형교통안전체험도 운영한다.

행사는 오전 10시부터 오후 5시까지이며 모든 프로그램은 무료다. 사전 예약은 송파안전체험교육관(02-406-5868)으로 하면 된다. 구 관계자는 "예측하지 못한 안전사고가 늘어나는 만큼 안전을 직접 보고, 느끼고, 배울 수 있는 이번 행사에 많은 참여를 바란다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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