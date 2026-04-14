"4월21일 이전 회담 날짜, 장소 검토"

트럼프 "이란, 협상 간절히 원해" 강조

미국과 이란이 휴전기간이 만료되기 전에 2차회담 개최를 검토 중이라고 13일(현지시간) CNN이 보도했다. 실무선에서 양국간 대화가 지속되고 중재국들의 회담 재개 노력도 이어지면서 2차회담 성사 기대감이 나오고 있다.

CNN은 이날 미 정부 소식통의 말을 인용해 "4월21일 휴전기간 만료 전에 2차 대면회담을 갖는 방안에 대해 내부적으로 논의 중"이라며 "미국과 이란은 전쟁을 외교적으로 종식시키기 위한 방안을 모색하면서 여전히 협상을 지속 중"이라고 보도했다. 또한 구체적 날짜와 장소가 아직 정해지지 않았지만 현재 검토되고 있는 회담장소는 이슬라마바드와 함께 스위스 제네바가 거론되고 있다고 CNN은 전했다.

블룸버그통신도 익명을 요구한 관계자들의 말을 인용해 "미국과 이란의 두번째 회담을 위해 이슬라마바드를 다시 찾는 방안이 논의되고 있지만 다른 장소도 거론되고 있다"며 "이란 측도 단 한 번의 회담으로 모든 이견이 해결되지는 않을 것이라고 보고 있었다"고 전했다.

미국과 이란의 1차 회담 때도 협상 중재에 나섰던 파키스탄과 튀르키예, 이집트의 중재 노력도 지속 중인 것으로 알려졌다. 블룸버그통신은 "이번 회담이 튀르키예와 이집트, 두 나라 중 한 곳에서 열릴 가능성도 제기되고 있다"고 밝혔다.

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이란의 호르무즈 봉쇄에 대응해 역봉쇄를 추진한 도널드 트럼프 미국 대통령도 이란과 대화 재개 가능성을 시사했다. 앞서 트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 이란과의 협상 재개 문제와 관련해 "내가 말할 수 있는 것은 우리가 상대측으로부터 전화를 받았다는 점"이라며 "그들은 매우 간절하게 합의를 원한다"고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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