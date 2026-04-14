'모두의 챌린지 팹리스'로 시스템 반도체 스타트업 키운다

국내 파운드리 3사와 함께하는 ‘모두의 챌린지 팹리스’ 공고

중소벤처기업부는 국내 파운드리 3사(삼성전자·SK키파운드리·DB하이텍)와 함께 유망 팹리스 스타트업의 시제품 공정을 지원하는 '모두의 챌린지 팹리스'를 공고했다고 14일 밝혔다.

'모두의 챌린지'는 핵심 전략 분야 혁신 스타트업과 분야별 선도기업과의 개방형 혁신을 통해 모두의 성장을 뒷받침해 국가창업 시대의 창업 열풍을 이어가기 위해 마련한 프로그램이다. 모두의 챌린지 팹리스는 인공지능 전환(AX), 방산 분야에 이어 세 번째 시리즈로 추진되며 AI 기술의 가속화로 시스템 반도체 산업이 더욱 성장하는 가운데 핵심 역할을 하는 팹리스 스타트업의 사업화를 지원하기 위해 마련됐다.

'모두의 챌린지 팹리스'는 국내 파운드리와 공동으로 유망 팹리스 스타트업을 선정해 파운드리사의 시제품 공정 이용 기회를 우선 제공하고 소요 비용을 최대 2억원까지 지원하는 프로그램이다. 2022년부터 매년 정기적으로 개최됐으며 현재까지 20개사가 선정돼 지원을 받았다.

공고에 따라 국내 파운드리 3개사의 MPW 공정 이용을 희망하는 창업 10년 이내의 유망 팹리스 스타트업을 모집해 서류와 발표 평가를 통해 최종 5개의 스타트업을 선정한다. 특히 이번에는 그간 팹리스 스타트업의 수요가 많았던 12인치 공정의 지원 규모를 확대해 12인치 공정(삼성전자) 3개사, 8인치 공정 2개사(SK키파운드리, DB하이텍)를 지원한다. MPW(Multi-Project Wafer)는 웨이퍼 한 장에 다수의 프로젝트 칩 설계물을 올려 시제품이나 연구를 목적으로 하는 제품 개발 방식이다.

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한성숙 중기부 장관은 "최근 국내 메모리 반도체 산업이 크게 성장하고 있지만, 국가 첨단사업의 근간이 되는 시스템반도체 생태계에 대한 지원 역시 무엇보다 필수적"이라면서 "국내 팹리스 스타트업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 가지고 성장할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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