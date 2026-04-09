[오늘의신상]2030세대 열광… '4700원 햄버거' 정식 출시

노브랜드 버거, ‘어메이징 더블 치즈’

‘랜쇼페’ 한정 메뉴 인기 힘입어 정식 출시

더블 패티·치즈 구성에 4000원대 가격

신세계푸드의 노브랜드 버거가 부담 없이 즐길 수 있는 '가성비 헤비급 버거'로 소비자 공략에 나선다.

노브랜드 버거는 신세계그룹의 상반기 최대 쇼핑 행사 '랜더스 쇼핑 페스타(랜쇼페)' 기간 한정으로 선보였던 '어메이징 더블 랜쇼페 에디션'을 정규 메뉴로 출시한다고 9일 밝혔다.

어메이징 더블 랜쇼페 에디션은 불맛을 살린 두 장의 패티와 더블 슬라이스 치즈를 중심으로 체다치즈 소스, 양파, 피클 등을 더해 진한 풍미를 구현했다. 한 입 베어 물 때마다 고기와 치즈의 조합이 강조되는 정통 아메리칸 스타일이 특징이다. 특히 '착한 가격'이 눈에 띈다. 버거 단품은 4700원, 세트는 6600원으로 구성, 최근 외식 물가 상승 속에서도 비교적 부담 없이 즐길 수 있다.

해당 메뉴는 출시 직후 정통 아메리칸 스타일의 풍성한 버거를 합리적인 가격으로 즐길 수 있다는 입소문을 타면서 예상 대비 2배 이상 높은 일평균 7000여개가 판매되며 판매순위 2위에 올랐다.

구매 고객 중 2030세대 비중이 약 70%를 차지하고 남성 고객 비율도 74%로 나타나 젊은 남성층에 노브랜드 버거의 브랜드 콘셉트인 가성비를 제대로 경험시킬 수 있는 대표 메뉴로서의 가능성을 입증했다.

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이에 노브랜드 버거는 오는 13일부터 어메이징 더블 랜쇼페 에디션을 '어메이징 더블 치즈'라는 이름으로 정식 출시한다. 또한 정식 출시를 기념해 이달 21일까지 NBB 앱을 통해 제품을 구매한 고객에게 감자튀김과 음료를 무료로 제공하는 세트업 혜택을 마련했다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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