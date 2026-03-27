27일 경북 울릉군 독도 인근 한·일 중간수역에서 조업 중이던 어선 선원이 바다에 추락했다.

동해해경이 경북 울릉군 울릉읍 독도 인근에서 실종자를 수색하고 있다. 동해해경 AD 원본보기 아이콘

이날 동해해경에 따르면 27일 오전 11시 15분께 독도 북동방 약 194km 해상에서 조업 중이던 어선 A호의 선원 A씨(20대, 인도네시아 국적)가 해상으로 추락했다는 신고가 접수됐다.

동해해경은 사고 직후 5000톤(t)급 대형 함정과 동해어업관리단 소속 무궁화 39호를 현장으로 보냈으며, 포항항공대 소속 회전익 항공기 1대를 투입했다. 사고가 발생한 지점이 한·일 중간수역인 만큼 일본 해상보안청 소속 1250톤급 함정과 고정익 항공기 1대도 수색 작업에 공동으로 참여하고 있다.

대한민국과 일본 구조 세력은 국경을 넘어 긴밀히 협력해 수색을 진행하고 있다.

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김환경 동해해경 서장은 "가용한 모든 세력을 동원해 수색에 최선을 다하고 있다"며 "한·일 양국이 함께 협력하고 있는 만큼 단 한 명의 생명이라도 구조할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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