코스피가 19일 2% 넘게 하락해 5760선에서 마감했다.

중동전쟁이 장기화 우려와 국제유가 상승으로 국내 증시는 하락, 원/달러 환율은 상승 출발한 19일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 증시와 환율 등을 모니터 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 2.76% 내린 5761.40에 원·달러 환율은 21.9원 오른 1505원으로 장을 시작했다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

19일 코스피는 전장보다 161.81포인트(2.73%) 내린 5763.22로 마감했다. 개인은 2조4106억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1조8820억원, 6659억원을 순매도했다.

대부분 업종이 하락세였다. 증권(-3.43%), 전기·전자(-3.37%), 제조(-3.06%), 운송장비·부품(-2.98%), 제약(-2.77%) 등이었다.

시가총액 상위 10위 종목도 모두 하락했다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 200,500 전일대비 8,000 등락률 -3.84% 거래량 18,923,372 전일가 208,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 노태문 만난 리사 수…삼성-AMD 반도체·모바일 전방위 협력 리사 수, 삼성·네이버 이어 업스테이지까지…K동맹 광폭행보(종합) 3월 4주차 1573개사 주총 개최…26일에 ‘최다’ 전 종목 시세 보기 (-3.60%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,013,000 전일대비 43,000 등락률 -4.07% 거래량 3,306,271 전일가 1,056,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 3월 4주차 1573개사 주총 개최…26일에 ‘최다’ 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (-4.07%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 522,000 전일대비 23,000 등락률 -4.22% 거래량 762,635 전일가 545,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 [단독]사무실 무단 점거…최영일 현대차 부사장 "구태적 폭력사태" 美 달리는 현대차 '아이오닉 5 로보택시' 양산 속도 낸다 3월 4주차 1573개사 주총 개최…26일에 ‘최다’ 전 종목 시세 보기 (-4.04%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 371,000 전일대비 12,500 등락률 -3.26% 거래량 213,253 전일가 383,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (-3.00%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 611,000 전일대비 19,000 등락률 -3.02% 거래량 399,102 전일가 630,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 (-2.38%) 등이 약세를 보였다.

코스닥지수는 전장보다 20.90포인트(1.79%) 내린 1143.48로 마감했다. 개인은 5022억원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 2062억원, 2623억원을 순매도했다.

업종별로는 IT서비스(-4.80%), 화학(-3.33%), 출판·매체복제(-2.76%), 금융(-2.04%), 섬유·의류(=2.03%) 등이 약세를 보였다.

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시가총액 상위 종목의 경우 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 151,100 전일대비 2,900 등락률 -1.88% 거래량 925,313 전일가 154,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 전 종목 시세 보기 는 -1.88%, 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 189,700 전일대비 6,800 등락률 -3.46% 거래량 439,588 전일가 196,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 하락 후 반등 시도 종목 찾았다면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 은 -3.46%, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 718,000 전일대비 22,000 등락률 -2.97% 거래량 103,793 전일가 740,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 전 종목 시세 보기 는 -2.97% 하락했다. 반면 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 360,000 전일대비 5,000 등락률 +1.41% 거래량 291,881 전일가 355,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 난이도 높아진 증시...그래도 기회는 있다? 투자금이 더 필요하다면 전 종목 시세 보기 은 1.41%, 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 795,000 전일대비 11,000 등락률 +1.40% 거래량 328,876 전일가 784,000 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 삼천당제약, 경구 인슐린 유럽 임상 시험계획 제출 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 은 1.40% 상승했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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