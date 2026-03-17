서울중앙지검 이창수 전 지검장·조상원 전 4차장

2차 종합특별검사팀이 김건희 여사 봐주기 수사 논란 관련 의혹을 받는 이창수 전 서울중앙지검장과 조상원 전 중앙지검 4차장을 출국금지 조치했다

이창수 전 서울중앙지검장. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 17일 언론 공지를 통해 법무부가 특검팀의 요청에 따라 최근 당시 서울중앙지검 지휘부를 출국을 금지했다고 밝혔다.

김건희 여사 봐주기 수사 의혹은 김 여사가 본인 관련 도이치모터스 주가조작 의혹과 명품 가방 수수 의혹 사건 등에 대해 박성재 당시 법무부 장관을 통해 수사 무마를 요구했단 내용을 골자로 한다.

이후 법무부는 당시 서울중앙지검장과 차장검사 등을 교체했고, 검찰은 2024년 10월께 김 여사와 관련된 사건을 모두 무혐의 처리한 것으로 알려졌다.

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앞서 김 여사 관련 사건을 맡은 민중기 특별검사팀은 대검찰청과 서울중앙지검 등을 압수수색하는 등 수사에 나섰지만, 사건을 마무리하지 못하고 경찰에 이첩한 바 있다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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