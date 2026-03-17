냉장고 보관 물량 절취

간이 검사 결과 양성

광주 북부경찰서 전경. AD 원본보기 아이콘

자신이 근무하는 병원에서 마약류인 프로포폴을 상습적으로 훔쳐 투약해 온 40대 간호조무사가 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 자신이 근무하던 병원에서 프로포폴을 빼돌려 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반 및 절도)로 간호조무사 A씨(46·여)를 입건해 조사 중이라고 17일 밝혔다.

A씨는 지난달 중순부터 최근까지 광주 북구의 한 병원 냉장고에 보관 중이던 프로포폴을 수차례에 걸쳐 훔친 뒤 투약한 혐의를 받고 있다.

관련 신고를 접수한 경찰은 A씨를 대상으로 마약류 간이 시약 검사를 실시했으며, 그 결과 양성 반응이 나온 것을 확인했다.

조사 결과 A씨는 병원 내 감시가 소홀한 틈을 타 마약류를 빼돌렸으며, 경찰 조사에서 자신의 범행을 모두 시인한 것으로 전해졌다.

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경찰은 A씨를 상대로 정확한 프로포폴 도난 수량과 구체적인 투약 횟수 등 범행 경위를 추가로 조사하고 있다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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