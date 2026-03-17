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우승희 전남 영암군수를 둘러싼 뇌물 의혹 사건이 경찰 수사로 확대되면서 고발과 역고발이 서로 맞서는 진실 공방 양상으로 번지고 있다.

16일 전남경찰청 등에 따르면 지난달 12일 뇌물수수·뇌물공여·제3자 뇌물수수 혐의 등으로 영암경찰서에 접수된 우 군수 관련 고발 사건이 같은 달 24일 전남경찰청 반부패경제범죄수사1대로 이첩돼 현재까지 수사가 진행 중이다.

아시아경제가 확보한 고발장엔 우 군수 측근 A씨와 우 군수 가족 사이에서 시세보다 크게 낮은 가격으로 중고 차량이 거래됐다는 의혹이 담겼다. 또 우 군수 친부 소유 창고 2동의 건축비를 제3자가 대신 지급했다는 의혹도 함께 적시됐다. 고발장에는 관련 거래 정황을 확인하기 위한 계좌 조사 필요성도 제기한 상태다.

우 군수는 이러한 의혹에 대해 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다.

우 군수는 "문제가 제기된 모든 거래는 정상적인 거래였으며 이를 입증할 수 있는 증거도 명확하다"고 해명했다.

이번 사건의 당사자로 지목된 A씨 역시 우 군수 측을 고발한 인물을 상대로 무고와 명예훼손 등 혐의로 전남경찰청에 역 고발한 것으로 확인됐다.

양측의 입장이 첨예하게 맞서면서 지역 사회에서도 논란이 확산하는 분위기다. 특히 3개월여 앞으로 다가온 지방선거를 앞두고 현직 군수를 둘러싼 의혹을 두고 지역 내 평가가 엇갈리고 있다.

영암의 한 주민은 "선거철에 흔히 나오는 고소·고발이라고 보는 시각도 있지만 왜 이런 의혹이 제기됐는지 의구심을 갖는 사람들도 많다"고 지역 분위기를 전했다.

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전남경찰 관계자는 "양측에서 고발장이 접수된 것은 사실"이라며 "현재 수사가 진행 중인 사안이라 구체적인 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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