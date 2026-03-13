'부산 대표 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교(총장 김태상) 헤어디자인과는 지난 12일 헤어 토탈 솔루션 기업인 펠리아헤어컴퍼니(대표 박소윤)와 지역 맞춤형 인재 육성과 뷰티 산업 경쟁력 강화를 위한 산학협력 협약을 체결했다.

이번 협약은 부산에서 시작된 브랜드인 펠리아헤어컴퍼니가 서울, 경기, 강원 등 전국으로 사업을 확장하며 성장한 경험을 바탕으로, 부산 지역의 우수 인재를 발굴하고 이들이 지역에 정착할 수 있는 선순환 구조를 구축하기 위해 추진됐다.

특히 기업과 대학이 함께 현장에 즉시 투입 가능한 인재를 양성하는 '주문식 교육과정' 활성화와 함께 펠리아헤어컴퍼니의 역점 사업인 △프리미엄 헤어 제품 개발과 유통 분야 전문 인력 양성 △부산 지역 신규 매장 맞춤형 채용 △R＆D 중심 산학 공동 연구 등 다양한 분야에서 협력해 나가기로 했다.

펠리아헤어컴퍼니 이정일 상무는 "펠리아는 부산의 열정에서 시작된 브랜드인 만큼 지역 인재들이 지역에서 최고의 아티스트로 성장할 수 있는 환경을 만들어 나가고자 한다"며 "경남정보대와의 주문식 교육을 통해 준비된 인재들이 펠리아의 미래 성장 동력이 될 것"이라고 말했다.

경남정보대학교 임준우 산학부총장은 "학생들이 입학과 동시에 명확한 진로와 목표를 가질 수 있도록 펠리아 브랜드 특화 교육과정을 내실 있게 운영할 것"이라며 "현장 실무 능력은 물론 제품 기획 역량까지 갖춘 융합형 인재를 양성해 지역 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

이번 협약을 계기로 경남정보대학교 헤어디자인과는 산업체 수요를 반영한 유연한 교육과정을 통해 지역 뷰티 산업과 연계한 산학협력 모델을 강화하고, 현장 중심의 전문 인력 양성에 힘쓸 계획이다.

