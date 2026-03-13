저소득층 20가구 대상 월 2회 반찬 전달



고리원자력본부 지원금 등 1100만원 규모

기장군 기장읍(읍장 김명이)은 최근 기장읍지역사회보장협의체(위원장 권묘연)가 저소득층 가구에 반찬을 배달하는 '따뜻한 정(情)찬' 사업을 추진한다고 13일 전했다.

'따뜻한 정(情)찬' 사업은 한국수력원자력 고리원자력본부 지원금 800만원과 기장읍민 기부금 300만원을 더한 총 1100만원 규모로 진행되며, 올해로 5년째 이어지고 있다.

AD

이번 사업은 올해 3월부터 12월까지 저소득층 20가구를 대상으로 매월 두 차례 반찬을 제공한다. 특히 가족과 단절됐거나 거동이 불편해 결식 우려가 있는 가구를 우선 지원해 영양 공급과 정기적인 안부 확인을 통해 생활 안정과 건강 증진을 도모할 계획이다.

권묘연 기장읍 지역사회보장협의체 위원장은 "따뜻한 정찬 사업은 음식을 제공하는 동시에 이웃의 안부를 살피는 의미 있는 활동"이라며 "주민들의 건강과 생활 안전망 확충을 위한 지역 복지사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

기장군 기장읍이 취약계층 반찬 지원 ‘따뜻한 情찬’ 사업을 추진한다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>